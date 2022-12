Allein, aber nicht einsam

Praktische Hilfe und seelischen Beistand leistet Karl Wirth (r.), der sich ehrenamtlich bei der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe engagiert. Regelmäßig besucht er Norbert Eigenschenk, der an den Rollstuhl gefesselt ist. © TP

Der Besuchsdienst der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe Holzkirchen kümmert sich um Einsame und Kranke. Dafür ist er auf Spenden angewiesen, weshalb unsere Aktion „Leser helfen Lesern 2022“ auch der Nachbarschaftshilfe zugutekommt.

Landkreis – Abstrakte und figurative Gemälde hängen in der Wohnung von Norbert August Eigenschenk. Der 67-Jährige hat die eindrucksvollen Acrylbilder während eines langen Klinikaufenthalts gemalt – die Kunsttherapie half ihm durch eine schwere Depression. 2007 packte ihn die lähmende Traurigkeit zum ersten Mal. Damals musste er seinen Laden für Fernseh- Radio- und Haushaltsgeräte auf der Münchner Schwanthalerhöhe schließen. Mit den Kampfpreisen des großen Elektronik-Filialisten in seiner Nachbarschaft konnte er nicht länger mithalten. „Es war grausam“, erinnert sich Eigenschenk. „Monat für Monat wurde das Geld weniger, das ich fürs Alter zurückgelegt hatte. Das hat mich schwer belastet.“ Seine langjährige Beziehung ging in die Brüche.

15 Jahre ist das jetzt her. Und obwohl ihm das Leben auch danach immer wieder übel mitgespielt hat, kann Eigenschenk inzwischen wieder lachen. Das liegt nicht zuletzt an Karl Wirth (65), der sich ehrenamtlich beim Besuchsdienst der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe Holzkirchen – sie zählt heuer zu den Begünstigten unserer Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ – engagiert. Etwa zwei Mal pro Woche besucht Wirth den 67-Jährigen. Er erledigt dessen Einkäufe und schriftliche Angelegenheiten mit Krankenkasse und Behörden. Er übernimmt kleine Reparaturen in der Wohnung, kümmert sich um die Balkonpflanzen und fährt Eigenschenk zum Arzt. Denn der Holzkirchner ist pflegebedürftig und phasenweise auf den Rollstuhl angewiesen.

Noch viel wichtiger aber ist: Er leistet Eigenschenk Gesellschaft. Die beiden ratschen bei Kaffee und etwas Süßem, gehen spazieren. „Der Karl hat es mit seinem Humor und Optimismus geschafft, mich wieder zum Lachen zu bringen“, sagt Eigenschenk. Ohne den Besuchsdienst der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe, berichtet er, wäre das Leben für ihn schwer zu ertragen.

Unser Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ die wichtigsten Infos im Überblick Begünstigte: Von der Aktion „Leser helfen Lesern“ profitieren drei Organisationen. In Kooperation mit dem Verein „Holzkirchen hilft“ unterstützen wir Geringverdiener aus dem gesamten Landkreis, die wegen der hohen Energie- und Lebenshaltungskosten in Not geraten. Mit einem kleineren Teil des Erlöses werden außerdem der Bau eines Inklusions-Spielplatzes für Kinder mit und ohne Behinderung in Miesbach und der Besuchsdienst der Nachbarschaftshilfe Holzkirchen gefördert. Spendenkonto 13 300: Spenden können auf das Konto 13 300 bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee (BLZ 711 525 70), IBAN DE04 7115 2570 0000 0133 00, eingezahlt werden – persönlich oder per Überweisung. Spendenquittungen: Der Durchschlag der Überweisung wird bis zu einem Betrag von 300 Euro vom Finanzamt als Zuwendungsbestätigung anerkannt. Für Spenden über 300 Euro stellt das Landratsamt die Spendenquittungen aus. Spender werden gebeten, die vollständige Anschrift anzugeben.

Verwunderlich ist das nicht: Eigenschenk leidet an den Spätfolgen einer Rückenmarksentzündung. Obendrein wurde ihm von Ende 2019 bis Frühjahr 2020 im Rahmen von zwölf Operationen der Unterschenkel amputiert. „Scheibchenweise“, sagt er bitter, „das war so eine Art Salamitaktik.“ Wandern, Radfahren – alles, was Eigenschenk früher gern gemacht hat, geht nun nicht mehr. „Aber Karl hat mich dazu gebracht, mit dem Rollstuhl oder Rollator rauszugehen“, sagt er. Eine willkommene Abwechslung für den Holzkirchner, der sonst an seine Wohnung gefesselt wäre.

Zwar kommt regelmäßig ein Pflegedienst, und auch seine Schwestern kümmern sich um ihn. Aber aufgrund der Distanz – die eine lebt am Bodensee, die andere in München – geht das nicht oft. Eine Partnerin hat Eigenschenk nicht: „Wenn man einbeinig durchs Leben geht, ist es schwer, jemanden zu finden. Wer will schon einen, der im Rollstuhl sitzt?“, sagt Eigenschenk. Immerhin: „Was mich sehr zufrieden macht, ist, dass ich durch die Unterstützung der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe in meiner Wohnung bleiben kann.“ Sie kümmerte sich unter anderem darum, Eigenschenks Wohnung barrierefrei umzubauen. So ist sein kleiner Balkon inzwischen ebenerdig mit der Wohnung verbunden, sodass er trotz Rollstuhl ins Freie kann.

Wirth, der das in die Wege geleitet hat, engagiert sich seit seinem Renteneintritt 2020 bei der Nachbarschaftshilfe. „Es ist schön, eine Aufgabe im Leben zu haben“, sagt er. „Nach 48 Berufsjahren kann man nicht einfach nichts mehr tun, das wäre ja langweilig.“ Außerdem empfindet er den Dienst am Menschen als Bereicherung. „Ich lerne dazu“, sagt Wirth, der in der Druckindustrie tätig war. „Ich hatte in meinem Beruf mit menschlichen Schicksalen nichts zu tun. Jetzt da hinein spüren zu können, ist eine wichtige Erfahrung.“

Der 65-Jährige bekommt eine Aufwandsentschädigung für sein Engagement. In der Regel leisten jene, die von der Nachbarschaftshilfe profitieren, deshalb einen Eigenanteil. Doch Eigenschenk ist auf Grundsicherung angewiesen, weshalb der Verein die Aufwandsentschädigung komplett trägt – Hilfe, die ohne Spendengelder nicht möglich wäre.

