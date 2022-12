Alter Blockbau hebt ab: Denkmalschutzmedaillen für besondere Bauprojekte im Kreis Miesbach

Ausgezeichnet: Die Denkmalschutzmedaille des Landkreises erhielt unter anderem die Familie Schmied (M.) für die vorbildliche Restaurierung des „Nagelschmied“-Anwesens in Geitau (Bayrischzell). Es gratulierten Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Landrat Olaf von Löwis. © Stefan Schweihofer

Denkmalschutzmedaillen an fünf vorbildliche Projekte hat der Landkreis Miesbach verliehen. Darunter auch an ein Blockhaus, das von zwei Kränen auf neue Füße gestellt wurde.

Holzkirchen – Ein alter Blockbau wird an den Haken genommen, eine umstrittene Gedenktafel in neuen Kontext gesetzt, historische Gebäude erhalten: Bei der Verleihung der Denkmalschutzmedaille durch Kreisbaumeister Christian Boiger jetzt in Holzkirchen wurde deutlich, dass der Landkreis nicht nur mit einer weithin geschätzten Naturlandschaft aufwarten kann, sondern auch seine Kulturlandschaft zu schätzen weiß. Fünf Preisträger durften sich über die Auszeichnung freuen.

Drei Jahre Planung und viel Durchhaltevermögen wandtet Michael Wiggenhorn auf, um das Jäger-Haus in Bayrischzell, das er vor drei Jahren mit Ehefrau Andrea kaufte, nachhaltig zu sanieren. Vor gut 200 Jahren war das Gebäude schon einmal versetzt worden, weil es ein Steinschlag zerstört hatte. „Wir haben wiederholt, was sich vor 200 Jahren schon einmal zugetragen hat“, erzählte er bei der Verleihung. Der komplette Unterbau sei schimmelig gewesen, berichtet Wiggenhorn. „Einmal im Jahrzehnt floss da Wasser durch, vorne rein und hinten wieder raus.“ Am denkmalgeschützten Bauwerk etwas zu ändern, war schwierig.

Kreisbaumeister betont Bedeutung von „belebten Denkmälern“

Zusammen mit Planer Franz Gross, Kreisbaumeister Christian Boiger und Vertretern des Denkmalschutzes wurde ein „Kamikazeprojekt“ (Wiggenhorn) entwickelt: Zwei Kräne hoben den 23 Tonnen schweren Blockbau an und stellten ihn auf neue Füße. Innenarchitektin Petra Ostermeier, die das Projekt begleitete, erzählt: „Wir haben dann den Boden um 80 Zentimeter erhöht und darauf 50 Zentimeter hohe Betonwände gesetzt.“ Danach folgte die Innensanierung. Der Einsatz aller Beteiligten wurde mit der Denkmalschutzmedaille des Landkreises Miesbach gewürdigt.

„Denkmalschutz ist nicht rückwärtsgewandt“, betonte der Kreisbaumeister. Aus seiner Sicht sei daher nicht nur eine Bau-, sondern auch eine Umbauordnung nötig. In seinem Durchgang durch aktuelle Projekte des Denkmalschutzes hob er hervor, wie wichtig „belebte Denkmäler“ seien. Ohne Nutzung könne kein Denkmal leben, sagte er vor gut 60 Zuhörern.

Projekte zeigen Vielfalt des Denkmalschutzes

Die vorgestellten Projekte, vom Umbau des Forsthauses Valepp bis hin zur Neunutzung des Haushamer Förderturms, zeugen laut Boiger von der Vielfalt des Denkmalschutzes; selbst im Boden befänden sich Denkmäler, wie etwa Skelettfunde aus Reitham belegen. Wichtig sei immer auch ein Miteinander aller Beteiligten, betonte Boiger. Als Beispiel nannte er die denkmalgeschützte Weinbergkapelle in Schliersee. An dieser war lange eine politisch umstrittene Gedenktafel zu finden, die an die Annaberg-Schlacht in Oberschlesien erinnert und von politischen Gruppierungen regelmäßig verschmiert wurde. „Unfriede an einem Ort des Friedens“, so Boiger. Pfarrei Schliersee, das Katholische Kreisbildungswerk und der Denkmalschutz fanden eine Lösung: Die Tafel bekam einen neuen Ort und enthält jetzt auch eine geschichtliche Einordnung. Es sei jetzt ein Ort der Mahnung, ist sich Boiger sicher und würdigte auch dieses Engagement.

Die Denkmalschutzmedaille bekamen außerdem der Schmiedhof in Geitau, die Villa von Hermann in Waakirchen, das Rathaus in Weyarn und der Pfarrhof in Egern.

Andreas Wolkenstein