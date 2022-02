Diebe lassen 4000-Euro-Schneefräse mitgehen

Von: Andreas Höger

Eine rote Schneefräse wurde vom Holzkirchner Bahnhof gestohlen (Symbolbild). © Stefan Thomas/dpa

Vor Dieben ist nichts sicher, nicht einmal schweres Gerät für den Winterdienst: Eine rote Schneefräse wurde jetzt vom Holzkirchner Bahnhof gestohlen. Die Täter müssen die Fräse eiskalt auf ein Fahrzeug verladen haben.

Holzkirchen - Am 1. Februar abgestellt, am 8. Februar spurlos verschwunden: Wie die Holzkirchner Polizei mitteilt, wurde im Bereich des Holzkirchner Bahnhofs eine rote Schneefräse gestohlen. Die Fräse war laut Polizei ungesichert an einem Nebengebäude des Bahnhofs (Bahnhofsplatz 3) geparkt.

Geschädigt ist ein Winterdienst-Unternehmen. Den Wert der Schneefräse –es handelt sich um ein Fabrikat der Marke Köppl – schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro. Sehr wahrscheinlich haben der oder die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt.

Sachdienliche Angaben zu möglichen Tätern oder dem Verbleib der Schneefräse nimmt die Polizei unter der Nummer 0 80 24 / 90 740 entgegen.

