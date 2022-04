Rabauken zerkratzen Opel einer jungen Frau aus Waakirchen

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Mutwillig zerkratzt werden nicht nur BMW, sondern auch Autos der Marke Opel (Symbolbild). © Reinhard Kurzendörfer

Unbekannte haben den Opel einer Waakirchnerin am Holzkirchner Bahnhof mutwillig zerkratzt. Jetzt fahndet die Polizei nach den Rabauken.

Holzkirchen - Die 28-Jährige hatte ihren Wagen am vergangenen Dienstag, 12. April, zwischen 16 und 24 Uhr auf dem Parkplatz des Bahnhofes in Holzkirchen abgestellt. In diesem Zeitraum wurde ihr Wagen laut Polizei wohl mutwillig beschädigt. Zwei lange Kratzer auf beiden Fahrzeugseiten musste die Waakirchnerin bei ihrer Rückkehr feststellen. Der Polizei zufolge wurden diese vermutlich mit einem spitzen Gegenstand absichtlich ins Auto geritzt. Der Schaden beträgt rund 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Holzkirchen hat deshalb Ermittlungen aufgrund des Verdachtes einer Sachbeschädigung aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der 08024/90740 zu melden.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.