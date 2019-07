An der Ausfahrt der B318 bei Lochham kam zu einer Kollision. Ein Münchner ignorierte die Vorfahrt beim Einbiegen in die Staatsstraße und rammte einem Holzkirchner (77).

Holzkirchen - An der Ausfahrt der B318 bei Lochham kam es am Montag zu einer Kollision. Ein Münchner ignorierte die Vorfahrt beim Einbiegen in die Staatsstraße und rammte einem Holzkirchner.

An der B318: Münchner ignoriert Vorfahrt, rammt Holzkirchner (77)

Wie die Polizei berichtet, war der 45-jährige Mann mit einem Mercedes gegen 15.45 Uhr auf der B318 in Richtung Tegernsee unterwegs. Er fuhr an der Ausfahrt zur Staatsstraße 2573 ab. An der Einmündung in die Staatsstraße hatte der Verkehr auf dieser Vorrang. Der Münchner bog aber ein und missachtete die Vorfahrt eines 77-jährigen Holzkirchners in seinem VW, der auf der St. 2573 von Lochham in Richtung Osterwarngau fuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der VW wurde stärker beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Mehr Nachrichten aus Holzkirchen und Umgebung

Crash-Samstag in Holzkirchen: Es kracht gleich dreimal

Im Raum Holzkirchen kam es am Samstag gleich zu drei Unfällen. Ein Autofahrer fuhr beim Abbiegen einen Radler um. Auch die anderen beiden Crashs hatten es in sich.

Feuer in Weyarn: Pkw brennt vollständig aus - Mann muss sich retten

Feueralarm in Weyarn: Am Freitag ist ein Auto in der Pienzenauer Straße vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, handelt sich um den Honda eines 60-Jährigen.

Motorradfahrer zeigt Fake-Führerschein, aber Polizist passt auf

Ein genauer Blick ist nie verkehrt. Das haben sich wohl die Polizeibeamten gedacht, die am Sonntag gegen 14.10 Uhr den Fahrer eines Kawasaki-Motorrads kontrolliert haben.

Baum stürzt auf B13 - Kleinbus kann nicht mehr ausweichen

Holzkirchen: Auf der B13 ist ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Ein heranfahrender Kleinbus konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zur Kollision.