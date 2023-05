Angebranntes Essen: Feuerwehr rückt aus

Von: Stephen Hank

Die Holzkirchner Feuerwehr rückte zu einem Einsatz aus

Angebranntes Essen hat am Abend des Pfingstmontag zu einem Feuerwehreinsatz in Holzkirchen geführt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Holzkirchen ‒ Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 18.15 Uhr. Wegen einer Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr in die Birkenstraße gerufen. Eine Person sei in Gefahr, hieß es. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Wohnung in einem der dortigen Wohnblocks Essen angebrannt war. Der 97-jährige Bewohner hatte die Mahlzeit auf dem Herd vergessen.

Die rund 25 angerückten Einsatzkräfte aus Holzkirchen hatten die Lage rasch im Griff. Sie nahmen das qualmende Essen vom Herd und belüfteten die Wohnung. Sachschaden entstand nicht, der Senior blieb unverletzt.

