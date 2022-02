Anruf von falscher „Kommissarin“: Zwei Frauen durchschauen die Betrugsmasche

Von: Andreas Höger

Vor allem ältere Mitbürger bekommen immer wieder Anrufe von Betrügern, die es unter anderem mit dem „Kommissar“-Trick versuchen. © dpa

Eine falsche „Kommissarin“ versuchte am Dienstag (1. Februar), zwei ältere Holzkirchnerinnen am Telefon zu übertölpeln und sich so Wertsachen oder Geld zu ergaunern. Beide Male wurde der Betrugsversuch durchschaut.

Holzkirchen - Oft melden sich angebliche Enkel, die Geld brauchen. Zuletzt klingelten bei älteren Mitbürgern in Holzkirchen aber auch falsche Polizisten an: Eine unbekannte Anruferin gab sich am Dienstag (1. Februar) als „Kommissarin“ aus und gaukelte einer älteren Holzkirchnerin vor, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und sie nun ihr Geld von der Bank abholen sollte.

Als die skeptische Holzkirchnerin schließlich auflegte, kam prompt ein zweiter Anruf, diesmal von einem angeblichen „Kommissar“. Ein aufmerksamer Angehöriger half dabei, die Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen zu verhindern.

Die falsche Polizistin versuchte es am gleichen Tag auch noch bei einer 73-jährigen Holzkirchnerin. Die fiel darauf aber nicht herein, sondern meldete den Vorfall.

Wer im Zuständigkeitsbereich der Polizei Holzkirchen ähnliche Anrufe erhaltet hat oder Zeuge derartiger Anrufe wird, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Holzkirchen (Telefon 08024/9074-0) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass eindringlich davor, am Telefon über persönliche und finanzielle Verhältnisse zu sprechen oder sich unter Druck setzen zu lassen.

Kein echter Polizist frage nach Bargeld oder Wertgegenständen oder hole diese gar persönlich ab. Im Zweifel rät die Polizei, aufzulegen und die örtliche Polizeidienststelle zu informieren.

