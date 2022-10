Erste Brücke vor Weihnachten befahrbar

Von: Andreas Höger

Bereit zum Verschieben: Der Überbau der ersten Brücke an der Anschlussstelle Holzkirchen ist fast geschafft. Noch im Oktober wird das Traggerüst zur zweiten Brücke verschoben (vorne). © Stefan Schweihofer

Kurz vor Weihnachten ist die Hälfte geschafft: Die erste der beiden künftig nebeneinander liegenden Brücken an der Autobahn-Anschlussstelle Holzkirchen soll Mitte Dezember unter Verkehr gehen. Die Behelfsbrücke hat dann ausgedient. Die neue Überführung, aufgeteilt auf zwei Brücken, trägt künftig vier Fahrspuren. Die Fertigstellung ist Ende 2023 geplant.

Holzkirchen – Das alte Brückenbauwerk, das die Salzburger Autobahn bei Holzkirchen an die B 318 anbindet, war nicht mehr tragbar. Mehr als 40 Jahre hatten dem Beton so stark zugesetzt, dass eine Sanierung für die Autobahn GmbH des Bundes (Niederlassung Südbayern) keine Option mehr war. Der aufwendige Neubau, mit vorgeschaltetem Abriss, startete vor einem Jahr.

„Trotz aller derzeit üblichen Schwierigkeiten bei den Lieferketten lief die Baustelle bisher gut und liegt im Zeitplan“, sagt Josef Seebacher. Pressesprecher der Niederlassung Südbayern in der Autobahn GmbH, auf Anfrage. Nach wie vor sei angepeilt, die neue Anschlussstelle Ende 2023 einweihen zu können. Allerdings könnte es bald mit dem Wetter knifflig werden. „Jetzt stehen witterungsabhängige Arbeiten wie Abdichtungen an“, sagt Seebacher. Ein aktueller Lieferengpass bei Epoxidharz, das fürs Abdichten gebraucht wird, führe hoffentlich nur zu unerheblichen Verzögerungen.

Teilsperrungen der Autobahn unvermeidbar

Nachdem Ende September der Überbau des ersten Brückenteils betoniert wurde, steht als nächster Schritt das seitliche Verschieben des Traggerüsts zum Standort der zweiten Brücke an. „Um eine Gefährdung des Verkehrs zu vermeiden, sind dafür leider wieder Teilsperrungen der Autobahn unumgänglich“, sagt Seebacher.

Da die erste Brücke bald Verkehr aufnimmt, kann die Behelfsbrücke Anfang 2023 abgebaut werden. Voraussichtlich Anfang Februar beginne der Rückbau des Überbaus, im März sollen auch die Unterbauten verschwinden. Getragen wird die Behelfsbrücke von mächtigen Spundwand-Kästen, die auch in Häfen beim Bau von Kaimauern zum Einsatz kommen.

Bund gibt 21 Millionen Euro für neue Anschlussstelle

Der Bund stellt 21 Millionen Euro für die neue Anschlussstelle bereit, allein die Brücken kosten rund zehn Millionen Euro. Noch liege die Baustelle im veranschlagten Kostenrahmen, sagt Seebacher. Etwaige Teuerungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine seien von der Baufirma noch nicht beziffert worden.

Die neuen Dreifeld-Brücken sind jeweils 120 Meter lang und kommen auf eine Gesamtbreite von 23 Metern, mit je zwei Fahrspuren. Das erleichtert künftig den Übergang zwischen A 8 und B 318. Zudem ist es möglich, eine der beiden Brücken für künftige Sanierungsarbeiten leichter sperren zu können.

Verkehrsbehinderungen

Von Dienstag bis Donnerstag, 11. bis 13. Oktober, stehen in beide Fahrtrichtungen jeweils nur zwei Fahrspuren zur Verfügung. In dieser Zeit wird das Traggerüst über der Fahrbahn in Fahrtrichtung München abgesenkt und seitlich nach Norden verschoben. Eine Woche später folgt die andere Fahrbahnseite.

