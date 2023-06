Apotheker-Protest im Kreis Miesbach: Hohe Beteiligung erwartet - „Politik lässt uns ausbluten“

Von: Stephen Hank, Joshua Eibl

In Sorge um die Versorgung mit Arzneimitteln: Auch Apotheker Christoph Gonschorek aus Holzkirchen beteiligt sich am bundesweiten Protesttag am 14. Juni. © Thomas Plettenberg

Christoph Gonschorek leitet die Marien-Apotheke in Holzkirchen. Im Interview erklärt er, warum er sich am bundesweiten Protesttag am 14. Juni beteiligt.

Landkreis – Viele Apotheken in Deutschland bleiben am Mittwoch, 14. Juni, geschlossen – aus Protest gegen die aktuelle Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Die Arzneimittelversorgung bleibt zwar aufrechterhalten, allerdings nur über die Notdienstapotheken. Wie es um die Apotheken im Landkreis steht und was zu dem Protesttag führte, erklärt der Inhaber der Marien-Apotheke in Holzkirchen, Christoph Gonschorek (37), im Gespräch mit unserer Zeitung.

Herr Gonschorek, warum beteiligen Sie sich am Protesttag?

Christoph Gonschorek: Wir wollen von der Politik gehört werden und eine faire, gerechte Vergütung unserer Arbeit. Wirtschaftliche Gründe sind dabei ebenso bedeutsam wie der Mangel an Personal und Nachwuchs. Wir bekommen pro rezeptpflichtige Arzneimittelpackung ein gesetzlich festgelegtes Honorar. Dieses wurde seit zehn Jahren nicht mehr angepasst. Zeitgleich machen uns gestiegene Kosten, Personalmangel und die Bürokratie das Leben schwer.

Haben Sie ein Beispiel?

Gonschorek: Wir haben Fälle, bei denen uns die Versicherungen komplette Leistungen nicht zahlen – wegen eines Fehlers bei der Preisangabe auf einem Rezept. Nur aufgrund eines Fehlers von 10 Cent bei einer Abrechnung von 700 Euro. Im Klartext bedeutet das, Apotheken kaputtzusparen und die flächendeckende und wohnortnahe Arzneimittelversorgung zu zerstören.

Für Beratung gibt‘s 50 Cent von der Kasse

Wie sieht die derzeitige Versorgungslage im Landkreis aus?

Gonschorek: Die Kollegen haben alle extreme Engpässe, teilweise ist die allgemeine Versorgungslage wirklich prekär, und das wird sich auch noch ausweiten. Bei Antibiotika für Kinder sind manche Kollegen sogar schon auf Eigenherstellung angewiesen. Dass Deutschland die „Apotheke der Welt“ ist, gilt schon lange nicht mehr. Die Produktionskosten sind in den letzten zwei Jahren enorm gestiegen, und 90 Prozent der Produkte kommen bereits aus China. Viele Hersteller gehen mit einem Wirkstoff gar nicht mehr auf den deutschen Markt oder nehmen aufgrund der hohen Anforderungen Deutschland nur noch nebenbei mit.

Wie gehen Sie damit um?

Gonschorek: Die Apotheken müssen dann nach Alternativen suchen und bekommen von den Kassen 50 Cent für ihre Beratung. Das ist ein schlechter Witz, und so geht es nicht weiter. Der Frust ist so groß, dass laut dem Apothekerverband rund 90 Prozent meiner Kollegen am Protesttag teilnehmen. Die Politik soll endlich handeln, statt uns langsam ausbluten zu lassen.

Keine kurzfristigen Lösungen in Sicht

Was bewirkt das Lieferengpassbekämpfungsgesetz?

Gonschorek: Das ist ganz nett, wird aber nicht helfen. Die Regierung greift nur die medialen Themen wie das Kinderantibiotikum auf. Die Lieferengpässe fressen sich aber durch das ganze verschreibungspflichtige Sortiment. Wir können selbst Blutdruck- und Cholesterinpräparate oder auch Augentropfen nicht bedienen, da finden wir auch keine Ausweichpräparate. Das heißt, dass Kunden ihre Therapien umstellen müssen. Das verunsichert sie und kostet Zeit.

Was wünschen Sie sich von der Politik?

Gonschorek: Wir wollen uns einfach wieder auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren können und nicht jeden Morgen mit der Sorge aufstehen müssen, ob wir heute genügend Ware und Personal haben. Kurzfristig wird es leider keine einfachen Lösungen geben, da eine autarke Arzneimittelherstellung in Europa ein riesiges Projekt ist, das seine Zeit bräuchte. Umso wichtiger ist es, die Apotheken in Deutschland, die die Versorgung mit Fachkompetenz und Herzblut aufrecht erhalten, fair zu behandeln und nicht im Regen stehen zu lassen.

Das Gespräch führte Joshua Eibl.

Rechtzeitig mit Medikamenten bevorraten Viele Apotheken – auch im Landkreis – werden sich am Mittwoch, 14. Juni, am bundesweiten Protesttag beteiligen und deshalb geschlossen sein. Der Pressesprecher der Apotheker im Landkreis, Fritz Grasberger aus Miesbach, empfiehlt deshalb in einer Pressemitteilung, planbaren Arzneimittelbedarf bereits vorher oder am Tag darauf zu besorgen. Die Akutversorgung mit Arzneimitteln wie etwa Antibiotika oder Analgetika wird am 14. Juni aber auf jeden Fall durch die Notdienstapotheken gewährleistet sein.

Die nächstliegende Notdienstapotheke kann man sich über die mobile Notdienstnummer 22 8 33 ansagen lassen oder eine SMS mit der fünfstelligen Postleitzahl dorthin schicken (69 Cent pro Minute/SMS). Von zu Hause aus lässt sich die nächstgelegene Notdienstapotheke außerdem mithilfe der kostenlosen Festnetznummer 0800 00 22 833 finden oder über die Website www.apo net.de. Auch auf der Serviceseite in der Heimatzeitung sind die Notdienste der Apotheken zu finden.

Grasberger, der in Miesbach die Alte Stadtapotheke betreibt, erinnert daran, dass in den ersten drei Monaten dieses Jahres die Zahl der Apotheken in Bayern erneut um 29 gesunken ist. Damit gab es zum Ende des ersten Quartals nur noch 2853 Apotheken im Freistaat. Weniger Apotheken waren es zuletzt 1980. „Verantwortlich ist dafür unter anderem die Vergütungssituation“, sagt Grasberger. Angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen sich immer weniger junge Apotheker mit einer eigenen Apotheke selbstständig. Es werde außerdem zunehmend schwieriger, Fachpersonal zu finden. sh



