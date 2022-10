Nach 25 Jahren: Pächterwechsel in Tankstelle - Junge Familie übernimmt

Von: Andreas Höger

Teilen

Neuer Lebensabschnitt: Kristina und Tim Balser haben Ende September die Aral am Holzkirchner Ortseingang (Miesbacher Straße) übernommen. Ende November kommt die Aral in Bad Wiessee dazu. © privat

Nach 25 Jahren gibt Josef Killy (65) „seine“ Aral in Holzkirchen ab. Die neuen Pächter, eine junge Familie, hat er teilweise selbst ausgebildet.

Holzkirchen – Man zahlte noch in D-Mark, Elektro-Autos kannte man nur von der Carrera-Bahn: Vor 25 Jahren, anno 1997, übernahm Josef Killy (65) die Aral-Tankstelle in Holzkirchen. Jetzt reichte der Weyarner den Zapfhahn weiter an neue Pächter, die er teilweise selbst ausgebildet hat. Kristina Balser (34) war für Killy schon seit Jahren als Stationsleiterin in Holzkirchen tätig. Seit 29. September trägt sie, zusammen mit ihrem Mann Tim (30), die volle Verantwortung als Pächterin. Das Paar wird Ende November von Killy auch die Aral in Bad Wiessee übernehmen. Für den Weyarner beginnt dann endgültig der Ruhestand.

Tankstelle in Holzkirchen: Pächter geht in Ruhestand - „Nach 50 Jahren im Berufsleben wird‘s langsam Zeit“

Ohne viel Wehmut steuert der 65-Jährige den neuen Lebensabschnitt an. „Ich freu’ mich drauf“, bekennt er, „nach 50 Jahren im Berufsleben wird’s auch langsam Zeit für den Ruhestand.“ Wenige Tage vor Eröffnung der Olympischen Spiele in München hatte Killy seine Ausbildung als Groß- und Einzelhandelskaufmann begonnen. 1991 stieg er als Pächter der Aral in Weyarn ins Tankstellengeschäft ein. Benzin und Diesel blieben seine Begleiter. Zeitweise managte Killy bis zu fünf Aral-Stationen gleichzeitig – in Weyarn, Holzkirchen, Raubling, Bad Tölz und Rottach-Egern. Zuletzt blieben die beiden Standorte Holzkirchen und Bad Wiessee im Tegernseer Tal.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.

Sein berufliches Erbe bleibt fast in der „Familie“. Kristina Balser begann als junge Frau vor 18 Jahren ihre Ausbildung in der Aral Holzkirchen. Die Handelsfachwirtin legte sich ins Zeug und stieg zur Stationsleiterin auf. „Sie kennt hier alle Abläufe und bringt viel Erfahrung mit“, sagt ihr Mann Tim.

Für ihn freilich sind Tankstellen berufliches Neuland. Der gebürtige Warngauer – das Paar wohnt mit Töchterchen Melina in Feldkirchen-Westerham – hatte ursprünglich einen für Männer sehr unüblichen Beruf erlernt. An der Fachakademie für Sozialpädagogik des Beruflichen Schulzentrums Miesbach (BSZ) hatte er sich zum Erzieher ausbilden lassen.

Aral-Tankstelle in Holzkirchen: Neue Pächter - Für Kunden „bleibt alles wie gehabt“

Er leitete Kitas am Tegernsee und in München, zuletzt arbeitete er als „Personal Trainer“ auch als Fitness-Coach. „Jetzt nutze ich die Chance, eine ganz andere Branche kennenzulernen.“ An der Seite seiner Frau wolle er in einen neuen Lebensabschnitt starten. Killy kennt er nicht nur als Chef seiner Frau. „Er ist der Patenonkel unserer Tochter.“ Im Frühjahr planen die neuen Pächter eine Eröffnungsfeier.

Das Paar will sich die Arbeit teilen. Holzkirchen bleibt Kristinas Reich, Tim soll ab Ende November die Aral in Bad Wiessee leiten. „Meine Frau ist meine Chefin“, sagt Balser lachend, „damit habe ich überhaupt kein Problem.“ Die neue berufliche Konstellation mit der Selbstständigkeit beider Partner könne sogar helfen, sich bei der Erziehung der Tochter zu ergänzen.

Für die Kunden werde sich wenig ändern, sagt Balser, weder räumlich noch personell. „Es bleibt alles wie gehabt.“ In Holzkirchen zählt das Tankstellen-Team 20 Mitarbeiter (davon acht Vollzeit-Stellen); in Bad Wiessee sind vier Mitarbeiter fest angestellt, weitere acht helfen immer wieder schichtweise aus.

Die Leonhardifahrten im Landkreis finden heuer wieder im üblichen Rahmen statt. Hier ein Vorbericht aus Warngau.Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach, Holzkirchen und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Holzkirchen.