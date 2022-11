Quote nun bei 2,4 Prozent

Entgegen dem überregionalen Trend steigt im Landkreis die Erwerbslosigkeit.

Landkreis – Entgegen dem überregionalen Trend ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Miesbach zuletzt gestiegen. Zum Stichtag Mitte November verzeichnete die Agentur für Arbeit Rosenheim ein plus von 55 Erwerbslosen, die Quote steigt damit um 0,1 Punkte auf 2,4 Prozent. Im Vorjahr war sie noch bei 2,1 Prozent gelegen. Von den 1365 betroffenen Frauen und Männern werden 752 von der Arbeitsagentur in Holzkirchen betreut, 613 Arbeitslosengeld II-Empfänger fallen in die Zuständigkeit des Landkreises als zugelassener kommunaler Träger.

Sehr hoher Zuwachs bei Arbeitslosigkeit von Ausländern

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Agentur, neben Stadt und Landkreis Rosenheim sind dies auch die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen, liegt die Quote unverändert bei 2,5 Prozent. Die Zahl der Erwerbslosen ist derweil leicht um 30 auf 7700 zurückgegangen. Im November 2021 war sie um 749 niedriger gelegen. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr erklärt sich im Wesentlichen mit Ukrainern, die hier arbeitsberechtigt sind und daher in die Statistik einfließen. Um fast 1100 liegt die Zahl der arbeitslosen Ausländer höher als vor einem Jahr, im Kreis Miesbach sind es 488. Das ist mehr als der Zuwachs binnen der vergangenen zwölf Monate insgesamt, der bei nur 415 liegt. In der Tendenz aber ist die Ausländer-Arbeitslosigkeit rückläufig.

Entwicklung in den Nachbarlandkreisen positiver

Die entgegen dem Trend steigende Tendenz im Kreis Miesbach ist wohl dem Umstand geschuldet, dass hier viele Menschen in der Hotellerie-/Tourismus-Branche und anderen witterungsabhängigen Berufsfeldern beschäftigt sind. Hier werden im November jedes Jahr Menschen ausgestellt. Anders als in den Nachbarregionen haben neue Arbeitsverträge in anderen Bereichen dies nicht ausgleichen können. In Bad Tölz-Wolfratshausen etwa ist die Quote um 0,1 Punkte auf 1,9 zurückgegangen, in der Stadt Rosenheim um den gleichen Wert auf 4,0.

Unverändert hoch im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der unbesetzten Stellen. 5670 waren der Arbeitsagentur zum Stichtag bekannt, wobei sich das Angebot vor allem in den Anforderungsniveaus „Fachkraft“ und „Spezialist/Experte“ bewege, wie es im monatlichen Arbeitsmarktbericht der Agentur heißt. Im Landkreis Miesbach sind es 937 unbesetzte Stellen.