Arbeitslosigkeit: Historisch niedrige Februar-Quote

Zum Stichtag Mitte Februar waren im Kreis Miesbach 1471 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. © dpa

Mit 2,6 Prozent ist die Erwerbslosigkeit in der Region so gering wie noch nie seit Einführung der jetzigen Statistik im Jahr 1998. Auch im Kreis Miesbach ist die Quote gesunken.

Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt setzt sich fort. Zum Stichtag Mitte Februar waren im Kreis Miesbach 1471 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 22 weniger als im Vormonat und 611 weniger als im Februar 2021. Die Quote sank um 0,1 Punkte auf 2,6 Prozent. Im Vorjahr hatte sie noch 3,8 Prozent betragen. Die absolute Zahl der Erwerbslosen ist somit nahezu identisch mit der im letzten Vor-Pandemie-Monat Februar 2020. Damals war aber die Quote um 0,1 Punkte höher. Die geht aus dem akutellen Bericht der Agentur für Arbeit Rosenheim hervor.

Für deren gesamten Zuständigkeitsbereich, also neben dem Kreis Miesbach auch die Landkreise Rosenheim und Bad Tölz-Wolfratshausen sowie die Stadt Rosenheim, zeit sich ein ähnliches Bild. Die Quote ist ebenfalls um 0,1 Punkte auf 2,6 Prozent zurückgegangen; der Wert ist so niedrig wie noch nie im Februar seit Beginn der Arbeitslosenstatistik jetziger Prägung. Das war im Jahr 1998. In absoluten Zahlen: 8080 waren zum Stichtag erwerbslos gemeldet, 340 weniger als im Vormonat und 3230 weniger als im Vorjahr, als die Quote bei 3,7 Prozent lag. „Bei der aktuell günstigen Entwicklung muss aber berücksichtigt werden, dass Unternehmen das arbeitsmarktpolitische Instrument konjunkturelle Kurzarbeit nutzen, um ihr Personal weiter zu beschäftigen. Hier bleibt insgesamt der weitere Verlauf abzuwarten“, schränkt die Arbeitsagentur ein.

Die sinkenden Zahlen führt die Agentur unter anderem darauf zurück, dass die Arbeit in witterungsabhängigen Berufen teilweise wieder aufgenommen wurde. Die Lage auf dem Stellenmark unterstreicht dies. So gut wie in allen Bereichen seien mehr Angebote gemeldet als im Vormonat und im Vorjahr, insgesamt 5647 (plus 360) im Agenturbezirk und 1093 im Kreis Miesbach (plus 40).



Bereits jetzt wirft die Agentur einen Blick auf den Ausbildungsmarkt. Bis zum Stichtag im Februar haben die Unternehmen in der Region 3050 Lehrstellen mit Starttermin im Herbst gemeldet, 110 mehr als bis zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr. „Erfreulicherweise haben sich mit 1680 bisher auch gut 80 Bewerber mehr gemeldet als vor einem Jahr“, heißt es im Arbeitsmarktbericht weiter.



Von den Arbeitslosen im Kreis Miesbach werden 1081 von der Agenturgeschäftsstelle in Holzkirchen betreut, der Landkreis als optierende Kommune ist für 390 Arbeitslosengeld II-Empfänger zuständig und betreut insgesamt 933 erwerbsfähige Leistungsberechtigte.