Arbeitsmarkt im Kreis Miesbach robust

Monatsbericht veröffentlicht

Der Arbeitsmarkt im Kreis Miesbach und darüber hinaus hat sich im Juni stabil gezeigt. Die Quote blieb unverändert, die Zahl der erwerbslos gemeldeten Personen nahezu identisch.

Landkreis – Das geht aus dem Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit Rosenheim, zuständig auch für den Kreis Miesbach, hervor. Der Vorsitzende der Geschäftsführung Michael Vontra sagt: „Wir freuen uns, dass sich der Arbeitsmarkt in unserer Region weiterhin robust zeigt.“ Die Zahl der als arbeitslos registrierten Menschen ist in den Kreisen Rosenheim, Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach sowie der Stadt Rosenheim um 110 leicht auf 7980 angestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt wie im Vormonat und wie vor einem Jahr bei 2,5 Prozent.



Nur den Kreis Miesbach betrachte lesen sie die Zahlen so: Derzeit sind 1325 Personen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 2,4 Prozent (Vormonat: 2,4; Juni 2022: 1,8 Prozent) entspricht. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist vor allem Ukrainern geschuldet. 722 der arbeitslosen Männer und Frauen sind bei der Agentur für Arbeit in Holzkirchen gemeldet, sieben weniger als im Vormonat. Für die Betreuung der Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld II ist der Landkreis Miesbach als „zugelassener kommunaler Träger“ zuständig. Beim Jobcenter sind 603 Menschen arbeitslos gemeldet, 14 weniger als im Mai. Insgesamt betreut das Jobcenter 1231 erwerbsfähige Leistungsberechtigte.



Die Zahl der als nicht besetzt gemeldeten Stellen im Agenturbezirk liegt in der Region bei 5430.