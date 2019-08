Integrationsbeauftagter: „Wir haben nur noch wenig Helfer“ 

Von wegen Entspannung beim Thema Asyl. Seit der Kreistagssitzung vor gut einer Woche herrscht wieder größter Handlungsbedarf im Landkreis - auch bei den Helferkreisen.

Wie berichtet, müssen in den Städten und Gemeinden neue Flüchtlingsunterkünfte geschaffen werden – auch in Form von Containern, die gerade abgebaut werden. Doch nicht nur das: Auch bei den mittlerweile dezimierten Helfern fehlt es an Kräften. Dabei kommt ihnen eine zentrale Rolle bei der Betreuung und Integration von Flüchtlingen zu. Zur Lage der Helferkreise sprachen wir mit dem Integrationsbeauftragten des Landkreises, Max Niedermeier aus Miesbach.

Herr Niedermeier, über Monate war es ruhig beim Thema Flüchtlinge. Jetzt erfahren wir, dass dem Landkreis wieder mehr Asylbewerber zugewiesen werden und in den Landkreisgemeinden untergebracht werden müssen. Hat Sie das überrascht?

Schon. Vor allem hat mich überrascht, dass wir bei der Quote so schlecht sind – ich dachte immer, wir sind Vorreiter. Mein Standpunkt war zuletzt: Gut, dass es ruhiger ist. Denn das bietet mir als Integrationsbeauftragten für den Landkreis die Möglichkeit, mich intensiver mit dem Thema Integration zu befassen – also nicht nur mit Flüchtlingen, sondern mit der Vielzahl an ausländischen Mitbürgern im Landkreis. Aber natürlich auch mit den Asylbewerbern unter ihnen, die wirklich viel Hilfe brauchen.

Asyldruck in Miesbach: Integrationsbeauftagter warnt

Wie meinen Sie das?

Ein großer Teil der Asylbewerber hat mittlerweile ein neues Leben begonnen. Aber für schwere Fälle, die bis zum Geht-nicht-mehr traumatisiert sind, ist das nicht so leicht. Sie brauchen eine intensivere Betreuung und Begleitung. Diese Aufgabe übernehmen zum Großteil die Helferkreise.

Umso mehr wenn neue Flüchtlinge zugewiesen werden. Wie sieht es denn bei den Helfern aus? Die wurden ja nicht abgebaut.

Das nicht, aber es sind nur noch sehr wenige übrig im Vergleich zu der Zeit, als alles auf Hochtouren lief.

Woran liegt das?

Fünf, sechs Jahre unentwegt im Einsatz kostet Kraft. Hinzu kommt, dass damit nicht nur positive Erlebnisse verbunden sind. Wer braucht das schon, sich beispielsweise mit Behörden herumzuschlagen und dem ganzen Wust an Gesetzen? Und sowohl bei den Ehrenamtlichen als auch bei den Behördenmitarbeitern tickt nicht jeder gleich.

Die letzten Helfer leisten wichtige Arbeit

Wie viele Helfer sind denn noch im Einsatz?

Das kann ich nicht genau sagen. Da hat sich einiges verselbstständigt. Es gibt Gemeinden, in denen nach außen hin kein Helferkreis erscheint, in denen aber ein paar Leute unauffällig, aber stetig ihre sehr wichtige Arbeit verrichten: sie bei Behörden- und Arztbesuchen begleiten oder einfach Zeit mit ihnen verbringen. Das ist jetzt unsere Aufgabe, erst mal eine Bestandsaufnahme zu machen, was noch da ist.

Und dann werden neue angeworben?

Ja. Aber wir müssen schauen, woher wir Leute bekommen. Jetzt müssen wir gewissermaßen zweigleisig fahren.

Inwiefern?

Asyl und Integration. Wie gesagt, musste die Integration zuletzt zurückstehen. Hier wollen wir aber mit dem Förderverein PIA anpacken.

PIA, also der Pakt für Integration und Arbeit, hatte doch eine andere Aufgabe, nämlich Asylbewerber auszubilden.

Das war mal. Die Werkstatt mussten wir schließen, weil wir von der Regierung kein Geld mehr dafür bekommen haben. Der Grund war, dass wir zuletzt nur noch nicht anerkannte Flüchtlinge ausgebildet haben. Man wollte das Projekt aber nur für Anerkannte finanzieren. Doch die hatten schon alle eine Arbeit.

Neue Aufgaben für den Verein PIA

Wie geht es jetzt weiter mit PIA? Welche Aufgaben gibt es dort?

PIA hat jetzt das Netzwerk Integration unter seine Fittiche genommen, was dem Verein eine ganz andere Richtung gibt und eine sehr positive Belebung darstellt. Lisa Braun-Schindler, die als Sprecherin des Netzwerkes fungiert, wurde nun bei PIA angestellt. Aufgaben gibt es genug. Kindergärten, Schulen – sie alle brauchen Sozialpädagogen unter anderem wegen vorhandener Sprachprobleme. Ein Beispiel: Wenn ein ausländischer Vater, der hier arbeitet, seine Familie nachholt, unterliegt das Kind sofort der Schulpflicht – ob es Deutsch kann oder nicht. Es ist nicht selten der Fall, dass dann Kind, Eltern und Schule überfordert sind mit der Situation. PIA versucht zum Beispiel, mit niederschwelligen Angeboten zu helfen.

Auffällig ist, dass Sie oft psychische Problemsituationen benennen. Die werden in der Öffentlichkeit dagegen kaum wahrgenommen.

Das ist ja das große Problem. Wir haben es mit Menschen zu tun, und nicht jeder kommt gleich gut mit der Situation in einem ihm unbekannten Land klar. Flüchtlinge kommen mit großer Hoffnung hierher, setzen auch auf Grund der unrealistischen Versprechungen der Schleuser viel Hoffnung in dieses Land und werden dann immer wieder enttäuscht – aus verschiedenen Gründen. Und dann passiert so etwas wie in Frankfurt, und die Ablehnung wird noch größer.

Die Tat von Frankfurt und ihre Folgen

Was aber nachvollziehbar ist angesichts einer so unfassbaren Tat, oder?

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Natürlich ist das schlimm und entsetzlich, darüber brauchen wir nicht reden. Aber mich stört, dass jetzt wieder im Vordergrund steht, dass der Mann aus Eritrea kommt. Für mich ist der zentrale Punkt, dass es ein Mensch ist, der starke psychische Probleme hat und mit seiner Situation nicht klarkommt. So gesehen hätte das auch ein Deutscher sein können. Mir geht es um das eigentliche Problem: Wir müssen die Flüchtlinge auch als Menschen wahrnehmen und sie so respektvoll behandeln, wie das unter Menschen gemeinhin sein sollte – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sie anschreien, demütigen, belügen und enttäuschen hilft niemandem.

Aus Ihrer Erfahrung: Warum ist die Ablehnung bei vielen Menschen so groß?

Schwer, das genau zu sagen. Es ist das Fremde – die nehmen alles weg, leben auf unsere Kosten. 2015 haben wir diese Menschen mit Blumen empfangen, jetzt lehnen wir sie ab. Dass das Klima umgeschlagen hat, ist auch der großen Politik geschuldet. Hätten wir uns nur einen Bruchteil dieser Willkommenskultur behalten, wären wir heute auf einem anderen Weg.

Ein Grund für Frustration und Enttäuschung bei Asylbewerbern dürfte bei Behörden liegen. Wie läuft das aktuell im Landkreis?

Aktuell kann ich sagen, dass sich die Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen am Landratsamt sehr verbessert hat. Die neue Abteilungsleiterin Teresa Nitsch hört uns zu, wir arbeiten gut zusammen. Das war auch schon mal anders. Was mir jetzt einfach fehlt, sind genaue Informationen: Wie viele Flüchtlinge kommen? Wann sollen sie kommen? Mir fehlt da der Informationsfluss, um beurteilen zu können, ob die vorhandene Struktur reicht oder ob wir nachbessern müssen. Diese Informationen müssten aber von der Regierung kommen, wie wir zuletzt auch bei einem Gespräch mit Abteilungsleiterin und Ausländerbehörde festgestellt haben.

Wie optimistisch sind Sie, dass das Asylproblem trotz aller Widrigkeiten gestemmt wird?

Optimistisch bin ich immer. Ich weiß, dass wir da rauskommen. Wir haben das die letzten Jahre bewerkstelligt, und das wird auch in Zukunft so sein, weil wir alle gut zusammenhalten und uns gegenseitig helfen. Die Basis ist da, die Strukturen sind geschaffen. Man muss jetzt alles nur wieder mit neuem Elan angehen und das ein oder andere nachjustieren.

Das Gespräch führte

Dieter Dorby.