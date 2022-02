Attacken auf Blitzeranhänger: Billige Rache ist zwecklos

Von: Andreas Höger

Ein Erfolgsmodell seit über fünf Jahren: Die „Blitzeranhänger“ des KDZ-Zweckverbands – im Bild ein Mitarbeiter beim Aufbau in Otterfing – haben die Tempo-Disziplin an den von ihnen regelmäßig bewachten Abschnitten nachhaltig erhöht. Allerdings wurden die Geräte zuletzt auch immer wieder mutwillig beschädigt. © Thomas Plettenberg

Unbestechlich erfüllen sie ihre Pflicht – und bekommen Groll öfter zu spüren: Attacken auf die mobilen Blitzer im Oberland häufen sich, sind als billige Rache aber zwecklos.

Holzkirchen – Unbestechlich erfüllen sie ihre Pflicht – und das bekommen sie öfter zu spüren: Die Attacken auf die mobilen Blitzer des Zweckverbands Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland (KDZ) häufen sich. Für das KDZ ärgerlich, als billige Rache von Temposündern aber zwecklos. Denn die Geräte vergessen nichts und sind so erfolgreich, dass das KDZ heuer viel Geld in zwei weitere Blitzer investiert.

Im November, im Dezember, im Januar: Dreimal in drei Monaten beschädigten Unbekannte den Blitzeranhänger, den das KDZ Oberland im Auftrag der Marktgemeinde Holzkirchen am Ortseingang Richtung Otterfing oder einige hundert Meter an der Nordspange platziert hatte. Rund 1250 Euro kosteten die Reparaturen.

Plakate sollen besser aufklären

Leider keine Einzelfälle, erklärt KDZ-Geschäftsführer Michael Braun auf Nachfrage: „Unsere Blitzeranhänger werden getreten, mit Pickeln bearbeitet oder mit Säure übergossen.“ Jüngst wurden Fälle aus Lenggries und Bad Heilbrunn gemeldet. „Am schlimmsten ist es in Murnau, da mag uns jemand überhaupt nicht.“ 21 Beschädigungen stellten die Mitarbeiter im Vorjahr fest, heuer sind es schon vier. Was tun? Die Kölner Kollegen, sagt Braun, kleben Info-Plakate an die Hänger, um Vandalismus einzudämmen – mit Erfolg. Die Attacken wurden weniger. „Das probieren wir jetzt auch“, kündigt Braun an.

Die Blitzer-Anhänger oder „Semi-Stationen“ – der Fachmann spricht von „teilstationären Geschwindigkeits-Messanlagen – führte das KDZ vor über fünf Jahren ein. Zunächst war es ein Modellprojekt, seit April 2017 werden Bußgeldbescheide verschickt. „Die Geräte haben alle Erwartungen erfüllt“, sagt der KDZ-Geschäftsführer, „die Zahl der Tempoverstöße ist rückläufig.“ Ihre Wirkung entfalten sie nicht nur durch die Registrierung von Verstößen, sondern auch als tagelanger „Disziplinator“ an neuralgischen Stellen. „Das wirkt auf Autofahrer mehr als eine zweistündige Messung“, sagt Braun. Hier liege niemand auf der Lauer, die Kisten seien auffällig.

175 Standorte werden regelmäßig bedient

Viele der vom KDZ betreuten 143 Gemeinden wünschen sich die Blitzer so oft wie möglich. „Die Nachfrage wächst.“ Derzeit sind im Verbandsgebiet 175 Standorte festgelegt, die regelmäßig bedient werden. Einmal aufgebaut hält der Akku des Anhängers bis zu zehn Tage durch, ohne dass ein Kontrolleur daneben stehen muss. Dann bekommt das Gerät eine Pause. Eine Woche messen, zwei Wochen Pause – das ist die Faustregel. Man achte auch darauf, nicht an einer Stelle zu oft aufzutauchen. „Eine Dauerüberwachung will niemand“, weiß Braun.

Michael Braun, Geschäftsführer des KDZ Oberland © Thomas Plettenberg

Darum sind die Attacken zwecklos

Wird jemand geblitzt, werden alle Daten samt Foto sofort online in die Tölzer Zentrale geschickt. „Das Vergehen bleibt dokumentiert“, betont der Geschäftsführer, „es nützt also nichts, das Gerät zu beschädigen oder gar umwuchten zu wollen.“ Der Vandalismus sei ärgerlich und gehe ins Geld, sagt Braun, in der Regel fallen die Blitzer aber nur kurz aus. Das KDZ wisse schnell, wenn ein Anhänger nicht mehr funktioniert. „Wir haben 70 Leute im Außendienst.“

Auf die steigende Nachfrage der Gemeinden nach den „Semi-Stationen“ reagiert das KDZ mit dem Ausbau der „Flotte“. Anfang des Jahres wurde der zehnte Blitzer-Anhänger in Dienst gestellt. Listenpreis: rund 240 000 Euro. Zwei weitere Anhänger sind laut Geschäftsführer bestellt und treffen heuer ein. Damit werden sie künftig noch häufiger auch im Landkreis-Norden am Straßenrand wachen – und manchmal Fotos schießen. Wurde auch Braun selber schon von „seinen“ Anhängern abgelichtet? „Ja, ich kenne die Schmerzen“, gesteht der Geschäftsführer, „und natürlich habe ich brav bezahlt.“