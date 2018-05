Auf der A8: Fünf verletzte bei Unfall - darunter drei Kinder

Weil eine Fahrrad vom Dach eines Autos fiel, ist es auf der A 8 zu einem Unfall gekommen, bei dem fünf Personen verletzt wurden, unter ihnen drei Kinder.

Holzkirchen - Die Autobahnpolizei Holzkirchen medlet: Am Dienstag gegen 16.25 Uhr kam es auf der A8, etwa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Holzkirchen in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall, in dessen Verlauf 2 Fahrzeuglenker und 3 Kinder verletzt wurden.

Auslöser des Verkehrsunfalles war ein Fahrrad, das vom Dachträger eines VW, gelenkt von einer 59-jährigen Münchnerin, fiel. Ursache für den Verlust ist offensichtliche Materialermüdung des Fahrradträgers. Das Fahrrad kam auf dem mittleren Fahrstreifen der Autobahn zum Liegen. Ein nachfolgender Pkw VW, gelenkt von einem 37-jährigen aus Regensburg konnte sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, ebenso wie eine 72-jährige Volvo-Fahrerin aus Steinwiesen. Die nachfolgende 30-jährige Mutter dreier Kinder mit ihrem VW Caddy bemerkte die abbremsenden beziehungsweise stehenden Fahrzeuge vor ihr zu spät und fuhr auf den Volvo auf, welcher dadurch auf den Golf aufgeschoben wurde.

Die 30-jährige sowie ihre drei Buben im Alter von 3, 7 und 8 Jahren erlitten Prellungen bzw. Schleudertraumen. Ebenso wurde die 72-jährige Volvo-Fahrerin leicht verletzt. Ein Großaufgebot an Rettungsdienstkräften versorgten die Verletzten und brachten sie in verschiedene Krankenhäuser. Bislang wurden jedoch nur leichte Verletzungen diagnostiziert.

Während der Unfallaufnahme waren zwei Fahrstreifen der Autobahn gesperrt. Die Behinderungen hielten sich jedoch in Grenzen.

Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 35.000 € einschließlich des Fahrrades, dessen Schaden jedoch ausschließlich auf den Sturz vom Autodach zurückzuführen ist, beziffert.

Rubriklistenbild: © dpa / Roland Weihrauch