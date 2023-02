Auf Baustelle mitten in Holzkirchen: Diebe klauen Heizungsteile

Auf einer Baustelle in Holzkirchen (Symbolbild) ist Material im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen worden.

Polizei sucht Zeugen

Installations- und Heizungsteile im Wert von mehreren Tausend Euro sind auf einer Großbaustelle in Holzkirchen gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Holzkirchen - Von einer Großbaustelle in Holzkirchen sind in den vergangenen Tagen Installationsgegenstände und Heizungsteile verschwunden. Wie die Polizei berichtet, lag das betreffende Material auf einer Großbaustelle am Marktplatz 10a, wo auf dem ehemaligen Postbräu-Areal ein Wohnhaus entsteht.

Die Diebe schlugen irgendwann im Zeitraum zwischen Freitag, 10. Februar, und Donnerstag, 16. Februar, zu. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4500 Euro, teilt die Polizei mit. Die Ermittler suchen Zeugen, die nähere Hinweise auf die Täter oder zum Tathergang machen können.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über den Parkplatz am Eisstadion in der Thanner Straße. Womöglich haben Zeugen am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Baustelle bemerkt, hofft die Polizei. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter 08024/90740.

