Auf der A8: Autobahnpolizei erwischt Lkw-Fahrer ohne Papiere

Ein paar Verstöße zu viel hat sich ein Lkw-Fahrer aus Italien auf der Autobahn A8 in Richtung München geleistet. Das rief die Autobahnpolizei auf den Plan - und die deckte noch mehr Rechtsübertretungen auf.

Wie die Autobahnpolizei in Holzkirchen berichtet, fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer am vergangenen Samstag gegen 23.15 Uhr ein Sattelzug auf, der auf der Autobahn A8 an der Anschlussstelle Holzkirchen-Nord über die rotlichtzeigende Baustellenampel fuhr. Anschließend lenkte der Fahrer seinen Sattelzug weiter Richtung München, um dann in einer Behelfsausfahrt verbotswidrig auf der Autobahn parkend seine Ruhezeit einzubringen.

Eine Streife der Autobahnpolizeistation Holzkirchen nahm sich der Sache an und kontrollierte den Lkw- Lenker hinsichtlich aller in Frage kommender Faktoren. Dabei wurden unter anderem Verstöße nach dem Fahrpersonalgesetz festgestellt.

Der aus Italien stammende 53-jährige Lkw-Fahrer konnte seine erforderliche Fahrerkarte nicht vorzeigen, da er diese erst neu beantragt hatte. Auch schriftliche Aufzeichnungen bezüglich seiner Sozialvorschriften konnte er ebenfalls nicht vorlegen.

Somit summierten sich die Verstöße nach dem Fahrpersonalgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Das hatte zur Folge, dass der Mann eine Sicherheitsleistung begleichen musste. Immerhin: Bezüglich der Fahrtüchtigkeit konnten die Beamten keine Verfehlungen feststellen.

