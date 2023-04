Auf Waldweg bei Baumgarten: Exhibitionist verfolgt Joggerin (45)

Polizei bittet um Hinweise

Eine widerliche und furchterregende Begegnung hatte eine 45-jährige Joggerin am Sonntag (2. April) auf dem Waldweg zwischen Buch und Baumgarten: Ein Exhibitionist stellte ihr nach. Die Polizei ist dem Unbekannten auf der Spur.

Holzkirchen – Der Waldweg zwischen Baumgarten und Buch im Süden Holzkirchens ist ein beliebtes Fahrrad- und Jogging-Terrain. Umso dreister ist die Tat, die sich am Sonntagmittag (2. April) am helllichten Tag auf diesem Weg ereignete. Ein Exhibitionist lauerte einer Joggerin auf und verfolgte sie sogar mit dem Auto.. Die Polizei Holzkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie es im Polizeibericht heißt, ereignete sich der Vorfall am Sonntagmittag, um 12.10 Uhr. Das nasskalte Wetter war nicht besonders einladend, doch der unbekannte Mann war laut Polizei im Vorfeld der Tat in einem dunklen Auto ins Gelände gefahren und hatte den Wagen unweit von Buch, an der Einmündung der Gemeindestraße in den Waldweg in Richtung Baumgarten und Staatsstraße 2073 (Holzkirchen-Dietramszell) abgestellt.

Im Auto lief laute Musik. Der Unbekannte beobachtete offenbar die vorbeilaufende Joggerin, startetet dann den Motor und verfolgte sie sogar über eine kurze Strecke. Wenig später verließ er das Auto und vollzog „exhibitionistische Handlungen“, wie es im Polizeibericht heißt. Die Joggerin erstattete Anzeige.

Nach Angaben der Polizei war der Unbekannte in einem Auto mit Miesbacher Kennzeichen unterwegs. Der Täter ist etwa 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und trägt kurze, graue Haare. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum schwarzen Auto, zu Kennzeichen, Person oder Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 80 24 / 90 740 bei der Holzkirchner Polizeiinspektion zu melden.

Immer wieder treiben Exhibitionisten in und um Holzkirchen ihr Unwesen. Erst im November 2022 griff die Polizei einen 38-jährigen Mann auf, der in der S-Bahn zwei junge Frauen belästigte. Immer wieder kommt es zu Übergriffen in Zügen. Vor zwei Jahren wurden Fälle sogar aus Bekleidungsgeschäften bekannt. 2019 schlug ein Unbekannter auf einem Spielplatz bei Marschall zu.

