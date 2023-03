Autobahn-Auffahrt gesperrt: Über „Drehkreuz“ Weyarn nach München

Von: Katrin Hager, Andreas Höger

Nur noch in Fahrtrichtung Salzburg ist seit Montag in Holzkirchen das Auffahren auf die A 8 möglich. Die Auffahrt Richtung München ist bis Ende März gesperrt. © THOMAS PLETTENBERG

Wer nach Norden will, muss erstmal nach Süden: Die Autobahn-Auffahrt Holzkirchen Richtung München ist wegen Brückenbauarbeiten bis Ende März gesperrt. Empfohlen wird der Umweg über das „Drehkreuz“ Weyarn.

Holzkirchen/Weyarn – Die Autobahn-Anschlussstelle Weyarn ist seit Montag (20. März) vorübergehend zum „Drehkreuz“ geworden: Weil die Auffahrt bei Holzkirchen von der B 318 in Richtung München wegen des Brückenbaus einige Tage gesperrt ist, muss der Verkehr ab Holzkirchen erst in die gegengesetzte Richtung bis Weyarn, dort abfahren und in Richtung München wieder auffahren.

Das erhöht die Gefahr, dass sich durch den Zusatzverkehr an der Ausfahrt Weyarn Rückstaus auf die A 8 bilden, da die vom Umleitungsverkehr zu nutzende Staatsstraße 2073 vorfahrtsberechtigt ist.

„Wir haben die Situation im Blick“, teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei Holzkirchen auf Anfrage mit. Bisher habe sich kein Rückstau gebildet. Besonders im Berufsverkehr werde man ein wachsames Auge auf das „Drehkreuz“ werfen.

Die Autobahn-Auffahrt in Holzkirchen nach München ist voraussichtlich bis Ende März gesperrt – voraussichtlich bis Ende des Monats. Hintergrund ist die die Erneuerung des Brückenbauwerks, das die B 318 an die Salzburger Autobahn anbindet. Derzeit werden die Rampen angefertigt, um Anfang April wie vorgesehen den Verkehr von der Behelfsbrücke auf den ersten fertiggestellten Teil des Brückenneubaus umlegen zu können.

Eine Umleitung ist über Sauerlach zur Anschlussstelle Hofoldinger Forst ausgeschildert, die Autobahn GmbH des Bundes empfiehlt als schnellere Methode aber die Auffahrt auf die A 8 in Richtung Salzburg, die Ausfahrt in Weyarn und dort ein Auffahren in Richtung München.

Der Neubau der Brücke – die genau genommen künftig aus zwei separaten Brücken besteht – an der Autobahnanschlussstelle Holzkirchen wird noch bis Ende des Jahres dauern. Bis dahin soll das zweite der beiden neuen Bauwerke über die A 8 fertiggestellt sein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 21 Millionen Euro.

