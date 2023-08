Auffrischung für Oskar-von-Miller-Platz

Fünf Jahre autofrei

Seit fünf Jahren ist der Oskar-von-Miller-Platz in Holzkirchen autofrei. Nun haben sich die Marktgemeinde und Anlieger auf neue Gestaltungselemente verständigt.

Holzkirchen – Es war ein zäher Prozess: Im Herbst 2017 rang sich der Ortsentwicklungs- und Verkehrsausschuss des Gemeinderats dazu durch, die zwei Parkplätze auf dem Oskar-von-Miller-Platz aufzulösen und die Fläche neu und autofrei zu gestalten. Im Frühjahr 2018 folgte die Umsetzung, verbunden mit einer Bodenbemalung, Sitzelementen und der Pflanzung von Felsenbirnen. Als jüngst das BRK-Service-Zentrum neu ins platzprägende Gebäude der Familie Ernst einzog (wir berichteten), musste das Areal für Bauarbeiten und Neuanstrich freigeräumt werden. Diese Chance nutzte die Gemeinde, um den Platz mit neuen Impulsen aufzufrischen.

„Fünf Jahre haben Spuren an dem Platz hinterlassen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus; es sei Zeit gewesen für etwas Neues. Experten empfahlen, auf Elemente zu setzen, die sich bereits in unmittelbarer Nähe befinden. Standortförderung und Bauhof schlugen den Einzelhändlern und Hausbesitzern vor, zwei bis drei Pflanzgefäße mit blütenreicher Bepflanzung sowie eine Bestuhlung und Anlehnbügel für Fahrräder aufzustellen. „Dieser Vorschlag stieß auf Zustimmung“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Dass sich die Auffrischung auf bekannte Elemente beschränkte und auf neuartige Gestaltungsideen verzichtet wurde, sei eine bewusste Entscheidung von Standortförderung und Bauhof gewesen, teilt die Gemeinde mit. Denn im Hintergrund laufen aktuell mehrere Planungen, um öffentliche Flächen und Straßenzüge in Holzkirchen aufzuwerten und zu vernetzen. Die Münchner Straße etwa soll als Flanier- und Shoppingmeile besser zur Geltung kommen; angestoßen sind ebenfalls die Neugestaltungen des Bahnhof-Areals und des Marktplatzes. Bereits im Bau ist eine öffentlich zugängliche „Begegnungsfläche“ am künftigen katholischen Pfarrzentrum St. Josef. „Ziel ist ein durchgängiges Gestaltungskonzept für öffentliche Räume vom Bahnhof bis zum Marktplatz“, heißt es in der Mitteilung. Dabei sollen holzkirchen-typische und wiedererkennbare Elemente die Orientierung im Gemeindegebiet stärken und die Plätze verbinden.

Als ein Baustein ist der Oskar-von-Miller-Platz in dieses übergeordnete Gestaltungskonzept in Holzkirchen eingebunden. Deswegen habe der kleine Platz nun „schnell und unkompliziert“ eine Auffrischung bekommen, teilt das Rathaus mit. Sollte das künftige Gesamtkonzept eine Neugestaltung erfordern, könnten die aktuellen Elemente ohne großen Aufwand ausgetauscht werden.