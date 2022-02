Holzkirchen: Aufmarsch der Mutmacher

Kundgebung „Für Zusammenhalt und Demokratie“ am Marktplatz

Es war der Aufmarsch der Mutmacher: Rund 200 Personen haben am Dienstagabend auf dem Holzkirchner Marktplatz ein Zeichen gesetzt fürs Zusammenhalten und Durchhalten in der Corona-Pandemie. In der einstündigen Kundgebung stand der Dank ans Gesundheitswesen im Fokus – und der Appell zur Impfung.

Holzkirchen – Schon formal bot die Kundgebung ein Kontrastprogramm zu den „Spaziergängern“, die seit Wochen montags in Holzkirchen unterwegs sind – ohne offen kundzutun, wofür oder wogegen sie genau sind, niemand hat Kundgebungen angemeldet. Am Dienstagabend findet sich eine ähnlich große Menschenmenge am Marktplatz ein wie tags zuvor – die Polizei zählt offiziell 200 Personen. Zu der angemeldeten Versammlung wurde öffentlich eingeladen, auf der Bühne geben sich Organisatoren und Redner das Mikro – mit wechselnder Plastiktüte als Hygiene-Überzieher – in die Hand.

„Wir hatten das Bedürfnis, klarzumachen, dass es eine schweigende Mehrheit der Vernunft gibt“, sagt Simon Ammer (SPD), der die Kundgebung mit zwei Kollegen aus dem Holzkirchner Marktgemeinderat, Anita Gritschneder (Grüne) und Dirk Kreder (FDP), organisiert hatte. Man wolle auch klarmachen, dass es „nicht besonders schwierig ist, eine Veranstaltung korrekt anzumelden und durchzuführen. Man kann auch mit seinem Namen dafür geradestehen.“ Dafür gibt es ebenso zustimmenden Applaus wie für Ammers Dank an alle, die „tagtäglich den Kopf für uns hinhalten, damit der Laden weiter läuft“: „Uns ist wichtig dass zum Ausdruck kommt, dass die große Mehrheit diesen Einsatz sieht, wertschätzt und sich dafür bedankt.“

Argumente für die Impfung als „sicheren und effektiven Weg aus der Pandemie“ bringt Professor Günter Pilz, Chefarzt der Kardiologie am Krankenhaus Agatharied, als Hauptredner vor. Er macht deutlich, dass eine Erkrankung, die in zwei Jahren allein in Deutschland 121 000 Menschen das Leben gekostet hat, nicht harmlos ist. „Zum Vergleich: Am malignen Melanom, also dem gefürchteten schwarzen Hautkrebs, sterben im Laufe von zwei Jahren etwa 6000 Menschen.“

„Wir müssten nur ein Zehntel dieser Patienten behandeln“

Der Mediziner sieht mit großer Sorge, dass Bemühungen um Aufklärung „zunehmend kein Gehör finden“ und die Impfquote stagniert. „Wir können nicht mehr nur darüber sprechen, dass wir appellieren müssen“, so Pilz. Dass die Impfung nicht zu 100 Prozent vor Covid schütze, sei kein Gegenargument: „Es gibt keine Maßnahme auf dieser Erde, die komplett schützt.“ Bei weltweit mehr als zehn Milliarden verabreichten Impfdosen seien die Nebenwirkungen zwar nicht null – aber äußerst selten. Als schwere Nebenwirkung etwa nur in 0,3 Prozent der Fälle.

90 Prozent der Patienten, die mit Covid auf der Intensivstation landen und sterben, seien nicht geimpft oder nicht rechtzeitig geboostert, erklärt Pilz. „Hätten wir mehr Geimpfte, wären auf unseren Intensivstationen neun von zehn Patienten nicht aufzunehmen. Wir müssten nur ein Zehntel dieser Patienten versorgen.“

Stattdessen arbeite das Klinikpersonal seit zwei Jahren an der Belastungsgrenze, schildert Rainer Müller, Personalratsvorsitzender am Krankenhaus Agatharied, auch namens seiner abwesenden Stellvertreterin, einer Intensivschwester: durchgeschwitzt im Schutzanzug, mit Dienstplänen, die wegen Kollegen in Quarantäne ständig umgeworfen werden, ohne Planungssicherheit für den eigenen Familienalltag.

Simon Horst, Vize-Kreisgeschäftsführer des BRK, appelliert, sich nicht Menschen geschlagen zu geben, die tagtäglich versuchten, Corona und die Folgen zu leugnen: „Werden Sie nicht müde von der Diskussion.“

Gritschneder ist am Ende euphorisiert von der positiven Resonanz. „In der Zufriedenheit geht man eigentlich nicht so in die Aktion. Deshalb bin ich eigentlich umso stolzer, dass so viele da waren.“

+ Die Polizei begleitete die Versammlung auf dem Holzkirchner Marktplatz. © Thomas Plettenberg

Polizei verweist Gruppe auf andere Straßenseite

Zufrieden ist mit dem Verlauf der Kundgebung am Dienstagabend in Holzkirchen auch die Polizei. Sie griff ein, als sich kurz vor Start der Kundgebung am Rathaus eine Gruppe postierte, die dem Lager der Maßnahmenkritiker zugeordnet wurde. Die Personen standen ohne Maske und ohne Transparente an der Markierung für die Versammlung, bei der als Auflage Maskenpflicht galt. Wie Robert Hirschel, stellvertretender Dienststellenleiter in Holzkirchen, erklärt, wurden die zehn Personen auf die andere Straßenseite verwiesen, an den Hochgehweg, wo eine – von der Anmelderin selbst noch abgesagte – Gegendemo vorgesehen gewesen war. „Uns war wichtig, dass die zwei Lager nicht aufeinandertreffen.“ Freilich seien die wöchentlichen „Spaziergänge“ und die vereinzelten Schilderdemos von Corona-Maßnahmenskeptikern und nun die Gegenkundgebung eine Mehrbelastung für die Polizei. Man sei dafür aber gerüstet und bereit. „Wenn nicht wir – wer dann?“