Aus dem Pflegeheim in die Obdachlosigkeit

Teilen

Es geht ihm nicht gut: Peter Wimmer lebt in einer Obdachlosenunterkunft in Holzkirchen. Er sagte, er habe bald keine Kraft mehr, für eine Rückkehr in sein altes Leben zu kämpfen. © Thomas Plettenberg

Peter Wimmer war nach einem Aufenthalt im Krankenhaus auf Pflege angewiesen – jetzt ist der Holzkirchner obdachlos: Ein vom Gericht bestellter Betreuer hatte seine Wohnung aufgelöst, während er in Kurzzeitpflege war.

Holzkirchen – Vor rund drei Jahren war Peter Wimmer gesundheitlich schwer angeschlagen. Zwar halfen ihm die Ärzte im Krankenhaus wieder auf die Beine, doch der 59-Jährige hat keine Freude mehr am Leben. „Mir wurde alles genommen“, sagt der ehemalige Facility Manager. „Ich sitze in einem Loch und warte darauf, dass ich die Augen nicht mehr aufmachen muss.“ Mit „Loch“ meint Wimmer die Notunterkunft an der Baumgartenstraße, die er sich derzeit mit zwei Obdachlosen teilt.

Anfang 2019 lebte der Holzkirchner noch in einer 94 Quadratmeter großen Wohnung. Weniger als 700 Euro Miete zahlte er dafür. Doch dann schlug das Schicksal zu: Der Rettungsdienst brachte ihn mit akutem Nierenversagen ins Krankenhaus. Laut den ärztlichen Gutachten, die unserer Redaktion vorliegen, war Wimmer zu diesem Zeitpunkt alkoholkrank und litt am Korsakowsyndrom, einer Gedächtnisstörung. Er war verwirrt und desorientiert. Aufgrund seines Zustands bestellte das Amtsgericht Miesbach einen rechtlichen Vertreter für ihn.

Das ist das übliche Vorgehen, wenn jemand aufgrund einer Erkrankung seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann und keine Vorsorge-Vollmacht hat. So erklärt es Volker Thieler. Der Rechtsanwalt leitet das Institut für Betreuungsrecht der Kester-Haeusler-Stiftung mit Sitz in Fürstenfeldbruck. Das Institut macht auf Missstände im Betreuungsrecht aufmerksam, kritisiert unter anderem, dass es für rechtliche Vertreter keine vorgeschriebenen Qualifikationsmerkmale gibt. „Im Grunde kann jeder rechtlicher Betreuer werden“, so Thieler. Er will Wimmers Betreuer nun auf Schadensersatz verklagen.

Was war passiert? Nach seinen Krankenhausaufenthalt kam Wimmer zur sogenannten Kurzzeitpflege in ein Altenheim in Schliersee. „Noch am selben Tag hat mein Betreuer meine Wohnung in Holzkirchen aufgelöst und das Inventar anschließend verkauft“, erzählt Wimmer. Sein Anwalt sagt: „Der Begriff Kurzzeitpflege bedeutet, dass es sich nur um einen kurzen Zeitraum handelt. Der Betreuer hätte also keinesfalls gleich die Wohnung auflösen müssen.“

Rund zwei Jahre lebte Wimmer dann im Altenheim. „Mit Menschen zwischen 80 und 100 Jahren“, erzählt er. Wimmer wollte da raus, sein Leben wieder in die eigenen Hände nehmen. Er hatte es geschafft, von der Flasche wegzukommen. 2021 begutachtete ihn schließlich erneut eine Psychiaterin. Sie kam zu dem Ergebnis, dass Wimmer durchaus geschäftsfähig ist und eine rechtliche Betreuung gegen seinen Willen nicht länger zu rechtfertigen sei.

Seither lebt er in wechselnden Unterkünften, derzeit in einer Obdachlosenunterkunft. Er ist skeptisch, dass er mit seinen 930 Euro Rente eine Wohnung in Holzkirchen findet. Der Gemeinde ist Wimmers Schicksal bekannt. „Wir empfinden es als tragisch“, sagt Pressesprecherin Annika Walther. Man habe Wimmer bereits einen Antrag auf eine Sozialwohnung ausgehändigt und warte darauf, dass er den einreiche.

Das Amtsgericht Miesbach will sich mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen nicht zum konkreten Fall äußern. Es teilte aber mit, dass das Gericht bei der Bestellung eines Betreuers dem Vorschlag der zuständigen Betreuungsbehörde folge, die den Sachverhalt ermittle. „Beim Amtsgericht Miesbach sind Personen verschiedenster Professionen als Berufsbetreuer tätig, etwa Rechtsanwälte, Sozialpädagogen, Bankkaufleute und Betriebswirte, so Pressesprecher Manfred Thür. „Es muss in jedem Einzelfall geprüft werden, wer zu wem passt und welchen Anforderungen der Berufsbetreuer genügen muss.“

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.