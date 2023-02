Aus dem Verkehr gezogen: Lkw wog doppelt so viel wie erlaubt

Von: Andreas Höger

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Hoffnungslos überladen war ein Lkw, den die Autobahnpolizei am Dienstag (21. Februar) bei Holzkirchen aus dem Verkehr zog. Der Fahrer musste die Strafe bar bezahlen.

Holzkirchen - Maximal 3,5 Tonnen durfte der Lkw eines 33-jährigen Georgiers auf die Waage bringen, tatsächlich waren es fast sieben Tonnen: Hoffnungslos überladen rollte der Transporter am Dienstagvormittag auf der Autobahn in Richtung Salzburg, ehe ihn eine Streife der Autobahnpolizei aus dem Verkehr zog.

Nach dem Wiegen an der Dienststelle musste der Georgier an Ort und Stelle ein Bußgeld von etwa 500 Euro sofort bezahlen. Damit die Ladung doch noch am Ziel ankommt, musste die polnische Spedition weitere Lkw schicken, um das Gewicht auf mehrere Fahrzeuge zu verteilen.

Bei der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Lkw aufgrund eines Motorschadens Öl verlor. Möglicherweise, so heißt es im Pressebericht der Polizei, war der Motor mit der Zuladung überfordert.