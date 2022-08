Aus Holzkirchen in die Ukraine: Hilfstransport ist gut angekommen

Von: Christine Merk

Daumen hoch für die breite Unterstützung: Sibylle König (l.) und Lesja Koval (r.) mit zwei in Holzkirchen lebenden ukrainischen Geflüchteten vor dem Transporter. © privat

Lebensmittel, Medikamente, Schlafsäcke und Insektenschutzmittel – dies und anderes haben Holzkirchner für einen Transport in die Ukraine gesammelt. Die Bürgerstiftung hat die Aktion unterstützt. Für den Herbst ist ein zweiter Transport geplant.

Holzkirchen – Zwei Tonnen Hilfsgüter haben in der vergangenen Woche Holzkirchen in Richtung Ukraine verlassen. Ein Transporter, bis unter das Dach vollgepackt mit all dem, was in dem überfallenen Land dringend gebraucht wird. Am Dienstag ist er in Lviv angekommen. Von dort aus wird die Ladung nun verteilt.

Die Bürgerstiftung Holzkirchen hat den Transport gemeinsam mit Lesja Koval organisiert. Koval ist mit ihren drei minderjährigen Kindern aus der Ukraine geflohen und lebt nun bei einer Familie in Holzkirchen, die sie von früher kannte. Ihr Mann Vasyl hätte mit ausreisen dürfen, ist aber freiwillig in der Ukraine geblieben und hat nun die Hilfsgüter abgeholt.

Es waren „viele, viele Kartons voll mit Hygieneartikeln, haltbaren Lebensmitteln, Baby- und Tiernahrung“ berichtet Sibylle König, die bei der Bürgerstiftung die Hilfsaktion betreut. Die Spendenbereitschaft der Holzkirchner sei beeindruckend. „Es war so schön zu sehen, wie viele einen Beitrag geleistet haben und was wir dadurch erreichen konnten.“

Vom Rollstuhl bis zum Blutdruckmessgerät

Am Ende wurde der Transporter neben diesen Kartons mit 25 Rollstühlen und Rollatoren, 20 Schlafsäcken, Sonnen- und Insektenschutzmitteln im Wert von 1000 Euro sowie Medikamenten und Blutdruckmessgeräten im Wert von 2000 Euro beladen. Dass dies möglich wurde, ist vielen Unterstützern zu verdanken, macht König klar. „So standen bei mir Schulkinder im Büro, die von ihrem Taschengeld Windeln und Hygieneartikel gekauft hatten.“ Die Grundschule 1 habe beim Sommerfest einen Spendenparcours aufgebaut und fast 1500 Euro gesammelt; die Hilfsbereitschaft der Marktapotheke und des Caritas St. Anna Heims seien „enorm“ gewesen. Dank der Geldspenden konnten auch Benzin sowie Maut- und Autobahngebühren für den Transport bezahlt werden.

Vasyl Koval und ein Mitarbeiter des ukrainischen Militärs bei der Übergabe eines Teils der Hilfslieferung mit Schlafsäcken, Sonnen- und Insektenschutzmitteln und Lebensmitteln in Lviv. Das Militär wird diese in der Region Dnipropetrowska verteilen. © privat

Dankbar ist auch Lesja Koval und sie verspricht: „Wir werden alles schnellstmöglich an die Soldaten und die hilfsbedürftigen Menschen in der Ukraine verteilen.“ Dort ist der Transport mittlerweile gut angekommen. Schlafsäcke, Kaffee, Sonnen- und Insektenschutzmittel sowie einen Teil der haltbaren Lebensmittel bekommen die Soldaten im Dnipropetowska-Gebiet. Die medizinischen Artikel werden in ein Krankenhaus geliefert, in dem verletzte Soldaten behandelt werden. Ein Teil der Medikamente sowie Lebensmittel, Baby- und Tiernahrung werde an die Bewohner der Stadt Kramatorsk verteilt.

Im Herbst ist ein zweiter Transport geplant. „Wir stimmen vor Ort in der Ukraine ab, was dann am dringendsten gebraucht wird, und passen die Listen entsprechend an“, kündigt König an. Über die eigene Homepage, Facebook, Instagram und Presse werde bekannt gemacht, wann es wieder so weit ist.

Lernpaten für Schüler aus der Ukraine gesucht

Wer helfen will, kann auch andere Projekte der Bürgerstiftung unterstützen. Vor allem Lernpaten werden aktuell gesucht, sagt König. „Zum neuen Schuljahr wird es in Holzkirchen eine neue Klasse mit ukrainischen Kindern und anderen mit Migrationshintergrund geben.“ Menschen, die Lust und Zeit haben, diese Kinder beim Lernen der deutschen Sprache und bei den Hausaufgaben zu unterstützen, können sich bei der Bürgerstiftung melden. „Das können gerne Jugendliche sein“, sagt König. Einige seien schon im Lerncafé dabei. Alle Infos und Kontakte gibt’s auf der Homepage der Bürgerstiftung.