Das bringt das Jahr 2019 für Holzkirchen mit sich

Mittelschule, Südspange und Wohnungsbau: Die Marktgemeinde beschäftigen 2019 etliche Großprojekte. Ein Überblick.

Holzkirchen – Bürgermeister Olaf von Löwis redet nicht lange um den heißen Brei: „Wir schleppen einiges mit ins neue Jahr.“ Viele der Großprojekte, die Holzkirchen im Vorjahr beschäftigt haben, schlagen 2019 wieder im Rathaus und im Marktgemeinderat auf. Am längsten in der Warteschleife hängt die Südumfahrung. Heuer will das Staatliche Bauamt die Trassen vorlegen, die auf den Vorschlägen der Holzkirchner basieren und die obendrein bauliche sowie naturschutz- und denkmalschutzrechtlich umsetzbar sind. Wo die Umfahrung letztlich verläuft, will Löwis zur öffentlichen Diskussion stellen. „Ich möchte, dass die Bürger mitreden“, betont er. Sein Favorit: ein Bürgerentscheid.

Dringlicher beschäftigt die Gemeinde die Mittelschule. Der Brandschutz macht eine Sanierung unausweichlich. Das Dilemma: Fördermittel kann die Gemeinde wohl nur bei einer Modernisierung geltend machen, dabei will sie die Schule ja eigentlich neu bauen. Ein Neubau würde die Kosten wiederum explodieren lassen. Der Investitionsrahmen von 15 Millionen Euro wird auf jeden Fall gesprengt.

Andere Großprojekte zeichnen sich bislang lediglich am Horizont ab, wollen aber angestoßen werden. Der Umbau der Wohnblöcke an der Baumgartenstraße ist zuletzt „ins Stocken geraten“, räumt Löwis ein. Macht aber nix. Das Kommunale Wohnbauförderprogramm des Freistaats, das die Marktgemeinde nutzen möchte, ist bis 2025 verlängert worden. Ein paar Meter weiter entwickeln Architekten im Rahmen eines Wettbewerb Entwürfe für ein neues Wohnquartier an der Tölzer Straße, während das kommunale Mehrfamilienhaus am Sommerfeld im April laut Löwis bezugsfertig ist.

Das schafft dringend benötigte Kapazitäten im Rathaus. „Wir stoßen hier nämlich bald an Grenzen“, sagt Löwis. Sowohl räumlich wie personell. Neue Mitarbeiter, die den Rathausausbau vorantreiben könnten, bräuchten aber erst Arbeitsplätze.

Zeit zum Feiern sollte dennoch sein. Immerhin fällt das 45-jährige Jubiläum des Frühlingsfests mit dem 50-Jährigen des Musikzugs zusammen, der die Feier auf dem Herdergartenparkplatz im Mai organisiert. Das Rathaus nebenan wird 20 Jahre alt, ein Geburtstag den die Verwaltung mit einem Tag der offenen Tür feiert.

fp