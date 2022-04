Malerei in einer neuen Metamorphose

Von: Daniel Krehl

Präsentiert dem Besucher Lohnendes: Der Holzkirchner Gerd-Hubertus Weidenbrücher-Britze stellt im Autohaus Steingraber aus. Zum Ansehen Smartphone mitbringen. © Thomas Plettenberg

Hier ist Kunst nicht zur zum Ansehen, sie soll greifbar und erlebbar werden. Mit seiner Ausstellung „Teilen“ in der Galerie im Autohaus Steingraber in Holzkirchen beschreitet Gerd-Hubertus Weidenbrücher-Britze neue Wege der Vermittlung. Möglich macht dies Technik – nämlich das Smartphone.

Holzkirchen - Wer die Schau besucht, hat sich die App Artivive am besten schon aufs Handy geladen. Hält man dieses auf eines der Werke, erweckt man die eigentlich statische Kunst gewissermaßen zum Leben, startet eine Entwicklung, eine Veränderung. Diese Veränderung ist es, die Weidenbrücher-Britze als Künstler interessiert. Der Prozess ist aufwendig, aber lohnend für den Betrachter. Sie stellt als Interaktion zwischen Analogem und Digitalem eine weitere Metamorphose in der Malerei dar. Analoges hat der junge Holzkirchner in der Steingraber-Galerie ebenfalls ausgestellt. Zum einen Skizzen und Entwürfe, die dem Betrachter einen Einblick in den Schaffensprozess gestatten sowie die Reihe „Ducks“ – gefällig schon in ihrer scheinbaren Abstraktion, gleichzeitig eine Einladung, die „Enten“ tatsächlich zu entdecken. Empfehlenswert.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist bis 7. Mai werktags von 19 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr zu sehen.