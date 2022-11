Ausstellung: Künstlerin Evelin Hermenau zeigt virtuose Kompositionen

Alles, außer gewöhnlich

Von Katrin Hager schließen

Seidenpapier, Hasendraht, Montageschaum: Womit Evelin Hermenau als Künstlerin arbeitet, ist alles - außer gewöhnlich. Nun zeigt sie die virtuosen Kompositionen in einer Ausstellung.

Holzkirchen – Strukturen sind das große Thema von Evelin Hermenau. Einst spürte sie ihnen in Landschaften nach. Davon hat sie sich gelöst. Nun zeigt die Künstlerin aus Holzkirchen ihre neuen Arbeiten in einer Werkschau in der Galerie im Autohaus Steingraber in Holzkirchen. Bis auf die Acrylfarbe sind ihre Materialien alles, außer gewöhnlich: vom Drahtgeflecht bis zum Bauschaum.

Die Ausstellung ist eigentlich Teil 2: In diesem Sommer zeigte in der Steingraber-Galerie bereits Ehemann Horst Hermenau seine Bilder. Er und seine Frau sind heuer beide 70 Jahre alt geworden. „Wir feiern nicht unseren Geburtstag, sondern unsere Arbeit“, sagte Horst Hermenau in seiner Einführung: 50 Jahre gemeinsames Schaffen. Zusammen arbeiteten sie schon 1973 bei Professor Heinz Butz an der Münchner Akademie der Bildenden Künste, ganz klassisch beim Aktstudium.

Seit dem Ruhestand als Zahnärztin im Atelier des Ehemannes

Evelin Hermenau studierte bis 1977 noch in einem Fernstudium Zeichnung und Malerei, doch beruflich wurde sie Zahnärztin. Immer zog es sie früher zum Malen nach draußen, verriet Horst Hermenau, sogar bei minus zehn Grad, mit dem Malwasser in der Thermoskanne. „In dem Moment, wo sie mit ihrer Arbeit aufgehört hat, ist sie bei mir ins Atelier und hat sich breitgemacht“, frotzelte der Ehemann lachend.

Tochter Andrea Hermenau, Jazzpianistin und -sängerin, übernahm bei der Vernissage mit Peter Cudek am Kontrabass wieder die musikalische Einführung, bei der auch Vater Horst kurz und schwungvoll mit in die Tasten griff. In ihrer Musik, die die etwa 80 Besucher mit begeistertem Beifall bedachten, setzen sich Klänge zu Strukturen zusammen. Töne, geformt durch Rhythmen, und gesungene Vokale, in Form gebracht von Konsonanten, bilden mal perkussive, mal elegische Klangbilder.

Evelin Hermenau arbeitet nicht mit Tönen, sondern mit Farbe und Materie. Doch Rhythmus und Struktur sind in ihren Werken auch präsent. Dafür nutzt sie eine ganze Litanei ungewöhnlicher Materialien, wie schon der erste Blick auf die Werkliste klarmacht, in dem ein kleines Register aufgeführt ist, von Expoxidharz über Seidenpapier und Sechseckgeflecht bis Fliegengitter. Hinzu kommen etwa aufgefaltete Papp-Kaffeebecher, Stecknadeln oder Wäscheklammern.

Die Künstlerin komponiert virtuos mit Texturen

Hermenau komponiert virtuos mit Texturen und der Wirkung, die aus ihrer Kombination entsteht. Da trifft mattes, zartes Seidenpapier auf glänzendes, festes Epoxidharz. Die Farben verändern sich durch die Liaison der grundverschiedenen Texturen: Gelb, Blau, Grau treten zurück oder leuchten kraftvoll. Das Sechseckgeflecht entpuppt sich als einfacher Hasendraht. Vor einer kräftig dunkelblau bemalten Fläche in Wellen drapiert und Rot bis Hellblau gefärbt, verwirrt er das Auge; es sucht nach Halt und: Struktur.

Scheinbar ohne „Tragfläche“ schweben Gelb, Rosa und Blau oder Rot, Gelb und Orange an der Wand, wenn Montageschaum-Tupfer auf Büttenpapier mit Acrylfarbe und Epoxidharz zusammentreffen. Der quillende Montageschaum scheint aus der Reihe zu tanzen, weil er unberechenbar ist. Ins Konzept passt er doch, weil er in sich zwei Gegensätze vereint: luftig zarte Poren und ein hartnäckiges Wesen. Die Künstlerin lässt sich davon zu Skulpturen verführen: „Man muss ihn nehmen, wie er sich selber gemacht hat.“

Ihre Ausstellung hat Hermenau mit „Visions of life“ überschrieben. „Das klingt ein bissl großartig“, räumte sie ein. Sie meine damit keine Zukunftsvision, sondern den Blick aufs Leben und das, was uns umgibt, „auf Strukturen, mit denen wir zu tun haben“: von der Zelle über das Denkmuster bis hin zu Beziehungsgeflechten, gesellschaftlichen und politischen Strukturen.

Öffnungszeiten

Zu sehen sind Evelin Hermenaus „Visions of life“ bis 7. Januar 2023 in der Galerie im Autopavillon Steingraber im Holzkirchner Industriegebiet (Robert-Bosch-Straße 1) an Werktagen montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr.