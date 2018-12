Auto an Heiligabend beschädigt und geflüchtet: 3000 Euro Schaden

Am Heiligabend beschädigte ein Unbekannter das Auto einer Otterfingerin am Parkplatz der Alten Post. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Holzkirchen - Das berichtet die Holzkirchner Polizei: Im Tatzeitraum 24.12.2018, von 8 bis 12 Uhr kam es zu einem Parkrempler oder anderweitiger Beschädigung eines Pkw am Parkplatz der Gaststätte „Alte Post“ in Holzkirchen. Eine unbekannte Person beschädigte den Pkw einer 52-jährigen Otterfingerin an der Beifahrerseite.

Die Beschädigung wurde vermutlich durch ein anderes Kraftfahrzeug, einem Fahrrad oder in anderer Weise verursacht. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung ohne seine Beteiligung an der Beschädigung zu melden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Polizei Holzkirchen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

mm

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa / David Ebener