Auto fährt zu schnell los und erfasst Fahrrad: Holzkirchner (14) stürzt und verletzt sich

Von: Andreas Höger

Zu einem Fahrradunfall rückte die Polizei Holzkirchen am Mittwoch (30. März) an die Ampel-Kreuzung Tegernseer Straße/Miesbacher Straße aus (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein 14-jähriger Radfahrer wurde am Mittwoch (30. März) an einer Ampelkreuzung in Holzkirchen von einem Auto angefahren. Der junge Holzkirchner stürzte und verletzte sich. Das Auto fuhr davon.

Holzkirchen - Es geschah, als die Ampel auf Grün sprang: Ein unbekannter Autofahrer(in), der auf der Staatsstraße aus Richtung Marschall an die Ampelkreuzung Tegernseer Straße/Miesbacher Straße (Kriege-Eck) warten musste, gab am Mittwochmorgen (30. März) zu schnell zu viel Gas und fuhr gegen das Fahrrad eines davor wartenden, jungen Radfahrers. Der Wagen erwischte das Hinterrad, der 14-jährige Holzkirchner stürzte. Nach Angaben der Polizei zog er sich dabei leichte Verletzungen zu.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 7.45 Uhr. Auch der 14-Jährige hatte an der roten Ampel gewartet, er wollte geradeaus weiter in die Frühlingstraße. Beim Losfahren erwischte ihn das Auto.

Wohin das Auto fuhr, konnte der Radler nicht erkennen. Zum Verursacherfahrzeug sind laut Polizei bis dato keinerlei Informationen bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Nummer 08024/9074-0 zu melden.

