Ab 18. September: Beide Autobahn-Ausfahrten Holzkirchen zehn Tage gesperrt

Von: Andreas Höger

Teilen

Zwei Jahre Baustelle neigen sich ihrem Ende entgegen: Um die Doppelbrücke an der Anschlussstelle Holzkirchen an die Rampen anschließen zu können, sind beide Autobahnausfahrten von 18. bis 28. September gesperrt. © Thomas Plettenberg

Der Neubau der Brücke an der Autobahn-Anschlussstelle Holzkirchen biegt nach zwei Jahren auf die Zielgerade ein. Um die Rampen an die neue Doppelbrücke anzuschließen, sind noch einmal mehrtägige Sperrungen nötig.

Holzkirchen - Wie die Autobahn GmbH (Niederlassung Südbayern) mitteilt, kann von kommenden Montag, 18. September, bis Donnerstag, 28. September, bei Holzkirchen aus beiden Fahrtrichtungen nicht von der Autobahn abgefahren werden. Umgeleitet wird großräumig über Sauerlach und Irschenberg. Die Einfahrten in Richtung München und Salzburg bleiben offen.

Wer auf der A 8 aus Richtung München kommt und nach Holzkirchen oder weiter ins Tegernseer Tal oder den Isarwinkel will, verlässt die Autobahn während der zehntägigen Sperrzeit bereits an der Ausfahrt Hofoldinger Forst. Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke U 63 führt auf der Staatsstraße über Sauerlach und Otterfing nach Holzkirchen.

Aus Richtung Süden sieht die offizielle Umleitung bereits ein Ausfahren an der Anschlussstelle Irschenberg vor (U 34). Von dort geht es auf der B 472 nach Miesbach und Kreuzstraße, dann rechts auf die B 318 in Richtung Holzkirchen. Wer die Fahrt durchs Mangfalltal nicht scheut, kann wahlweise auch erst in Weyarn abfahren.

Das neue Brückenbauwerk an der Anschlussstelle Holzkirchen besteht aus zwei einzelnen Parallel-Brücken. Die südliche nimmt den späteren Verkehr in Fahrtrichtung München auf, die nördliche bindet die Autobahn an die B 318 Richtung Holzkirchen und Tegernsee an. Im Oktober soll auch die zweite Brücke unter Verkehr gehen. Bis Jahresende sollen die Bauarbeiten komplett abgeschlossen sein.

Die Autobahn Südbayern empfiehlt ausreichende Zeitreserven für die Befahrung der Umleitungsstrecken einzuplanen sowie auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten oder auf andere Verkehrsmittel auszuweichen.

Die im Jahr 1979 errichtete Brücke an der Anschlussstelle Holzkirchen wies erhebliche Schäden in Form von Rissen und Betonabplatzungen auf. Zur Anbindung der in den letzten Jahren vierstreifig ausgebauten Bundesstraße 318 und Im Vorgriff auf den achtstreifigen Ausbau der Autobahn wird die Brücke daher neu gebaut und auf den Ausbau der Autobahn ausgelegt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.