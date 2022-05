Autobahn GmbH hebt neue Traggerüste über A 8 ein: Nur zwei Fahrspuren bei Holzkirchen

Von: Jonas Napiletzki

Die Autobahn GmbH hebt derzeit die Traggerüste für die neue Brücke über der A8 an der Anschlussstelle Holzkirchen ein. © Christian Scholle

Die 1979 errichtete Brücke an der Anschlussstelle Holzkirchen über der A8 wird derzeit erneuert. An diesem und nächsten Wochenende hebt die Autobahn GmbH die neuen Traggerüste ein.

Holzkirchen - Über der A 8 in Fahrtrichtung München hat die Autobahn GmbH an der Anschlussstelle Holzkirchen am vergangenen Wochenende das Traggerüst für die neue Brücke eingehoben. Dafür war die Fahrbahn nach München ab 14 Uhr gesperrt und der Verkehr auf die Gegenfahrbahn umgeleitet worden. So standen pro Fahrtrichtung nur noch zwei Spuren zur Verfügung; die Sperrung dauerte bis in den Sonntagabend hinein.

Freitag bis Sonntag läuft der Verkehr auf nur zwei Fahrspuren pro Richtung

Am kommenden Wochenende ist die Brücke über der Fahrtrichtung Salzburg dran: Ebenfalls von Freitag, 14 Uhr, bis Sonntagabend wird der Verkehr nach Salzburg auf die Spuren in Richtung München verlegt. Die bereits im Winter abgebrochene, alte Brücke soll bis Ende dieses Jahres durch eine der beiden neuen ersetzt werden.

Bis Ende 2023 soll die neue Brücke fertig sein

Ein Jahr später, Ende 2023, plant die Autobahn GmbH, auch die zweite Brücke fertiggestellt zu haben. Bis dahin läuft der Verkehr über die beiden im vergangenen Herbst errichteten Behelfsbrücken. Die Autobahn Südbayern empfiehlt, „ausreichende Zeitreserven einzuplanen“ und dankt Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für ihre Geduld.

