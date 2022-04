Autofahrer brettert über Verkehrsinsel: Polizei sucht Zeugen

Von: Andreas Höger

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Holzkirchen (Symbolbild) . © David Inderlied/dpa/Illustration

Eine rechte Verwüstung hinterließ ein unbekannter Autofahrer im Nordspangen-Kreisel im Gewerbegebiet-Ost. In der Nacht auf Freitag (1. April) bretterte er (oder sie) über die Verkehrsinsel und machte sich anschließend aus dem Staub.

Holzkirchen – Was genau geschah in der Nacht von Donnerstag (31. März) auf Freitag (1. April) im Nordspangen-Kreisverkehr am Holzkirchner Gewerbering, lässt sich nicht sagen. Die Polizei kann den Sachverhalt bisher nur aus Indizien rekonstruieren. Demnach fuhr ein unbekannter Autofahrer aus unbekannter Richtung in den Kreisel ein und verließ ihn in Richtung B 318.

Laut Spurenlage bleib der Wagen nicht auf der Fahrbahn, sondern bretterte über die dortige Verkehrsinsel und überfuhr dabei mehrere Leitpfosten und Schneeleitstäbe sowie ein blau-weißes Verkehrszeichen. Ob aus Absicht oder aus Versehen, bleibt dahingestellt.

Der Sachschaden beläuft sich auf 350 Euro. Der unbekannte Unfallfahrer entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder den Unfall der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise zum bislang unbekannten Fahrzeug oder zum Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Nummer 08024 / 90740 entgegen.