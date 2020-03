Bub (12) in Klinik geflogen

Zu einem Unfall mit einem zwölfjährigen Radfahrer ist es am Abend in Holzkirchen gekommen. Das Kind wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Murnau geflogen.

Holzkirchen - Laut Polizei fuhr ein zwölfjähriger Bub am Donnerstag gegen 17.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der B318 Richtung Holzkirchen. Hinter ihm fuhr ein 65-jähriger Warngauer mit seinem Ford. Auf Höhe der Ahornallee wollte der Ford-Fahrer an dem Radfahrer vorbeifahren. In diesem Moment bog der Radfahrer nach links ab. Vermutlich wollte er in einen Feldweg abbiegen.

Der Fahrer des Ford konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Radfahrer mit der rechte Fahrzeugseite. Dadurch kam der Radfahrer zu Sturz und erlitt Prellungen und Abschürfungen. Über weitere Verletzungen ist nichts bekannt. Der Radfahrer kam mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Murnau. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 100 Euro, am Pkw ein Schaden von rund 5000 Euro.

sh

