Autokino: Modlinger muss Plan vorlegen

Thomas Modlinger muss einen konkreten Plan für sein Autokino vorlegen. Erst dann kann die Gemeinde über sein Vorhaben entscheiden.

Holzkirchen – Thomas Modlinger ist zufrieden mit dem Ergebnis. „Es ist sehr positiv“, aber: „Die Klimmzüge sind höher, als ich angenommen habe“, sagt er. Denn auf Modlinger wartet nun wieder viel Schreibtischarbeit. Bei einem Ortstermin mit Ordnungsamt, Bauhof und Standortförderung aus dem Rathaus hat Modlinger am gestrigen Mittwoch über Details für sein geplantes Autokino gesprochen. Wie berichtet, möchte der 57-Jährige ein solches am Holzkirchner Herdergarten einrichten, nachdem er sein Fools-Kino Mitte März coronabedingt schließen musste. Weil in Bayern seit dieser Woche Autokinos die Möglichkeit haben, eine Sondergenehmigung von der Kreisverwaltungsbehörde einzuholen, kam neuer Schwung in sein Vorhaben.

Der Ortstermin brachte nun Folgendes hervor: Prinzipiell steht die Gemeinde den Plänen wohlwollend gegenüber. Aber vor einer Entscheidung muss Modlinger einen konkreten Plan vorlegen. Der soll unter anderem aufzeigen, wie die Autos stehen, wie viele dort Platz haben und wie die Ein- und Ausfahrten verlaufen, erklärt Eva-Maria Schmitz von der Standortförderung. „Erst dann können wir Kontakt mit dem Landratsamt aufnehmen.“

Bislang weiß Modlinger nur, dass er die Leinwand am Rand der Wiese mit dem Spielplatz aufstellen würde. Den Rest muss er austüfteln. „Es gibt noch viele ungelegte Eier.“ Modlinger hofft, dass er am 8. Juni mit dem Autokino starten kann, eventuell am 29. Mai. Er rechnet mit einer großen Resonanz: „Die Leute sprechen mich schon auf der Straße an.“ mar