Autotransporter in Schlangenlinien unterwegs

Polizei stoppt Litauer mit rund 1,7 Promille

Von Stephen Hank schließen

Die Polizei hat am Freitag und Samstag gleich zwei betrunkene Fernfahrer gestoppt. Einer lenkte einen zweistöckig mit Neuwagen beladenen Sattelzug.

Seeham/Holzkirchen – Nicht auszudenken, wenn die beiden Lastwagen nicht von der Polizei gestoppt worden wären und es zu schweren Unfällen gekommen wäre: Gleich zwei stark betrunkene Lkw-Fahrer zogen die Beamten am Freitag und Samstag aus dem Verkehr. In beiden Fällen hatten aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen Notruf abgesetzt.

Lkw-Fahrer darf bis auf Weiteres kein Kraftfahrzeug mehr lenken

Der erste Fall ereignete sich am frühen Freitagabend. Um 18.25 Uhr ging die Nachricht ein, dass ein Lkw auf der A 8 in starken Schlangenlinien in Richtung München fahre und vor dem Irschenberg bereits die rechte Leitplanke gerammt habe. Eine Streife der Autobahnpolizeistation Holzkirchen unterzog den Lkw-Fahrer an der Raststätte Holzkirchen Nord einer Kontrolle. Der Grund für das auffällige Fahrverhalten war schnell klar: Der 46-jährige Lenker mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätige den Verdacht, er ergab einen Wert von weit jenseits der 1,6 Promille, der absoluten Fahruntüchtigkeit. Gegen den Berufskraftfahrer wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht ermittelt. Er darf bis auf Weiteres keine Kraftfahrzeuge mehr führen.

Alkoholtest gelang erst nach mehreren Anläufen

Eingeschränkt trifft das auch auf einen 62-Jährigen aus Litauen zu. Er darf auf deutschen Straßen keine Fahrzeuge mehr bewegen, nachdem er am Samstag kurz vor 16 Uhr am Autobahnparkplatz Seehamer See einer Alkoholkontrolle unterzogen worden war. Der Mann war mit einem zweistöckig mit Neuwagen beladenen Autotransporter in starken Schlangenlinien in Richtung Salzburg unterwegs. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Der Test, so die Beamten, gelang erst nach einigen Anläufen. Bei der Kontrolle auf dem Rastplatz schwankte der Mann stark. Wer durch die Fahrweise des Autotransporters gefährdet worden sein sollte, möge sich bei der Autobahnpolizei melden.

