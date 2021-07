Bäume auf Borkenkäferbefall untersuchen

Den Fichten in Bayerns Wäldern macht der Borkenkäfer besonders zu schaffen.

Gefahr in Fichtenwäldern noch nicht gebannt

Von Stephen Hank schließen

Auch wenn die kühl-feuchte Witterung den Borkenkäfer im Vergleich zu den Vorjahren bislang in seiner Entwicklung deutlich ausgebremst hat – die Gefahr ist damit keinesfalls gebannt.

Landkreis – In der nächsten Zeit erwarten die Förster des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen und die Waldbesitzervereinigungen (WBV) Holzkirchen und Wolfratshausen vor allem in den Nordlandkreisen wieder stärkeren Borkenkäferbefall. Waldbesitzer sollten ab jetzt regelmäßig ihre Fichtenwälder auf frischen Befall kontrollieren, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Auf braunes Bohrmehl am Boden achten

„Vor allem bei trockener Witterung bietet sich eine gute Gelegenheit, befallene Bäume frühzeitig zu erkennen“, erklärt Christian Webert, Bereichsleiter Forsten beim AELF. „Wenn die Käfer unter der Rinde fressen, werfen sie braunes Bohrmehl aus, das sich am Boden, auf der Rinde, in Spinnweben oder auf der Bodenvegetation finden lässt.“ Wer diesen ersten Befall erkenne und die befallenden Fichten rechtzeitig aus dem Wald bringe, habe beste Chancen, einen Neubefall zu verhindern.

Stämme rasch aufarbeiten und abtransportieren

„Befallene Stämme müssen rasch aufgearbeitet und dann entrindet oder mindestens 500 Meter aus dem Wald transportiert werden“, erklärt Michael Lechner, Vorsitzender der WBV Holzkirchen. „Die Preise für Fichtenholz sind derzeit im Vergleich zu den Vorjahren wieder auf einem auskömmlichen Niveau.“ Die sogenannte „saubere Waldwirtschaft“ sei nach Meinung der Experten die einzig wirksame Methode, um eine Massenvermehrung des Käfers zu verhindern. Nähere Infos erhalten Waldbesitzer unter www.aelf-hk.bayern.de.

