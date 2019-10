Bahnhofsareal: Bürgerbeteiligung startet

Der Bahnhof in Holzkirchen soll schöner werden. Auch die Bürger sollen bei der Gestaltung mitreden dürfen, im Marktgemeinderat wurde nun das Bürgerbeteiligungskonzept vorgestellt.

Holzkirchen – Steigen Bahnreisende am Holzkirchner Bahnhof aus, bietet sich ihnen nicht gerade ein einladender Anblick. Es reiht sich Parkplatz an Parkplatz, man steht in einer Wüste aus Blech und Beton. Ein Aushängeschild sieht anders aus. Das weiß die Gemeinde, das weiß die Bahn. Beide Parteien wollen den Bahnhof aufwerten, dafür haben die Gemeinde und die zuständige DB Station und Service bereits eine Absichtserklärung unterschrieben, den Bahnhof umzugestalten. Auch im Ortsentwicklungskonzept ist die Neugestaltung des Bahnhofsareals ein wichtiger Punkt.

Wie der Bereich um den Bahnhof später aussehen soll, das dürfen die Bürger mitentscheiden. Deshalb ist eine Bürgerbeteiligung geplant. Wie diese konkret aussehen soll, erläuterte Matthias Burgbacher vom Heidelberger Planungsbüro Plan:Kooperativ im Gemeinderat. Die Gemeinde hat das auf öffentliche Beteiligung spezialisierte Büro extra für diesen Prozess engagiert.

Auftaktveranstaltung

Bereits kommende Woche gibt es ein Treffen der Gemeinde mit den Grundstückseigentümern rund um den Bahnhof. Das sind vornehmlich die Bahn und einige private Besitzer. „Sie sind schon immer am Prozess beteiligt“, sagte Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU). An diesem Termin können die Eigentümer bereits ihre Wünsche nennen. Am 23. Oktober findet dann im Kultur im Oberbräu die Auftaktveranstaltung für die Öffentlichkeit statt. Zunächst stellen sich die Beteiligten vor und benennen Ansprechpartner für die verschiedenen Punkte. „Anschließend können die Bürger ihre Meinung äußern und bereits erste Ideen abgeben“, sagte Burgbacher. Wichtig sei, die Planung verständlich zu machen und vom Planungsdeutsch ins Alltagsdeutsch zu übersetzen. Darin sieht er eine wichtige Aufgabe von Plan:Kooperativ.

+ So sieht das Logo für die Umgestaltung des Bahnhofs aus. © Plan:Kooperativ Bei diesem Punkt wollte Hubert Müller (FWG) wissen, warum sich die Gemeinde doppelte Arbeit mache. Schließlich habe es beim Ortsentwicklungskonzept bereits eine Bürgerbeteiligung gegeben. Marktbaumeister Florens Hintler entgegnete, dass beim Ortsentwicklungskonzept nur grobe Ziele genannt worden seien, jetzt gehe es um konkrete. „Was soll am Ende wo stehen.“ Dieses Mal gehe es eben nicht um ganz Holzkirchen, sondern nur um das Bahnhofsareal. „Die Bürger sind die größten Fachleute“, sagte er mit Hinblick auf die Bedürfnisse der Holzkirchner.

Befragung

Mit Ende der Auftaktveranstaltung im Oberbräu beginnt der Befragungszeitraum. Bis Ende November können die Holzkirchner dann einerseits im Internet ihre Wünsche und Ideen nennen. Andererseits sind auch Befragungen vor Ort geplant, etwa am Marktplatz oder auch in den Schulen. „Wir gehen auch dorthin, wo man Menschen trifft, die sonst nicht an solchen Prozessen teilnehmen“, erklärt Burgbacher.

Workshop

Im Dezember werden dann die Ergebnisse der Online-Befragung ausgewertet und erst einmal dem Gemeinderat präsentiert. Im Februar ist ein Workshop für die Bürger geplant. Bei diesem erklären die Planer den Bürgern, warum bestimmte Wünsche eventuell nicht berücksichtigt werden können. „Es geht um Transparenz“, sagt Burgbacher. Außerdem können die Bürger an verschiedenen Stationen zu bestimmten Themen Detailfragen stellen.

Ausschreibung

Spätestens im kommenden Mai soll der Entwurf mit allen Wünschen fertiggestellt sein, im Juni soll das Projekt EU-weit ausgeschrieben werden. Die Ausschreibung begleitet dann das Büro Dömges Architekten aus Regensburg.

Weiterer Zeitplan

Bis die Gemeinde den Auftrag zur Neugestaltung des Bahnhofsareals vergibt, dauert es laut aktuellem Plan noch bis April 2021. „Wir dürfen keine Erwartungshaltung schüren, die wir nicht erfüllen können“, gab dritter Bürgermeister Robert Wichmann (Grüne) noch zu bedenken. Man müsse den Bürgern vermitteln, dass es auch nach Auftragsvergabe noch mehrere Jahre dauern könne, bis das Projekt umgesetzt ist. „Wir können nicht zaubern, der Bahnhof ist riesig“, stimmte Bürgermeister Löwis zu. Man werde die Fortschritte am Bahnhof entsprechend kommunizieren.