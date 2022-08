Fernwärme kommt: „Bahntunnel“ in Erlkamer Straße sechs Wochen gesperrt

Von: Andreas Höger

Ab Dienstag (16. August) ist hier dicht: In den „Bahntunneln“ an der Erlkamer Straße verlegen die Gemeindewerke Fernwärme, Glasfaser, Stromkabel und Wasserrohre. © Thomas Plettenberg

Die nächste Ferien-Baustelle auf Holzkirchner Straßen steht an: Am Dienstag, 16. August, beginnen die Gemeindewerke damit, in der Erlkamer Straße wichtige Fernwärme-Lücke zu schließen. Die Passage in den „Bahntunneln“ wird wohl sechs Wochen gesperrt sein.

Holzkirchen – Um mehr klimafreundliche Geothermie-Energie vom Bohrplatz in der Alten Au in das Holzkirchner Fernwärme-Netz leiten zu können, müssen die Gemeindewerke erneut die Erlkamer Straße aufgraben. Die Arbeiten im Bereich unter den beiden Bahnüberführungen beginnen nächste Woche nach Mariä Himmelfahrt am Dienstag, 16. August. Johannes Wenzel, Fernwärmeplaner der Gemeindewerke, rechnet mit einer Bauzeit von etwa sechs Wochen. Voraussichtlich bis 23. September muss der motorisierte Verkehr mit einer Vollsperrung rechnen.

Man habe die Fertigstellung der Baustelle am Oskar-von-Miller-Platz abgewartet, erklärt Wenzel auf Anfrage. Da die Sperrung dort bereits am Samstag (13. August) aufgehoben wird und der Oskar-von-Miller-Platz als wichtige Drehscheibe und Umleitungsknoten wieder zur Verfügung steht, wollten die Gemeindewerke keine Zeit verlieren.

Gegraben wird auf einer Länge von 90 Metern unter den Bahnüberführungen. „Ein entscheidender Lückenschluss für unsere Fernwärme“, sagt Wenzel. Eine Haupttrasse soll hier die Geothermie-Wärme in die Quartiere westlich der Bahntrasse transportieren. Die Heizzentrale in der Krankenhausstraße etwa versorgt ihre „Wärmeinsel“ noch komplett mit fossilen Brennstoffen. Zudem hilft der Lückenschluss, dass sich die vier Heizzentralen (Krankenhausstraße, Batusa, Rosenheimer Straße, Alte Au) gegenseitig stützen, sollte die Geothermie ausfallen.

Weite Teile der neuen Haupttrasse wurden bereits 2020/2021 in der Erlkamer Straße und Münchner Straße vergraben. Für das verbliebene Teilstück unter den Bahnbrücken fehlte lange der Gestattungsvertrag mit der DB. Jetzt aber kann’s losgehen.

Da ohnehin gegraben werden muss, verlegen die Gemeindewerke auch Glasfaser-Pakete sowie neue Stromkabel und Wasserrohre. „Wir wissen nicht genau, wo welche Leitungen liegen“, sagt Wenzel; man müsse deswegen genau schauen, wo sich die voluminösen Fernwärme-Rohre führen lassen.

Während der ersten Bauwoche soll der Zebrastreifen, der vor der Unterführung die Querung des Bahnhofswegs sichert, noch offen bleiben. Dann aber dürfte auch diese Verbindung gekappt werden. Für Fußgänger und Radfahrer soll die Baustelle im Tunnel zumindest an Wochenenden über den nördlichen Gehweg passierbar sein.

