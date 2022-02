Interview: Warum der baierische Dialekt internationaler ist als Schrift-Deutsch

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Unterrichtet Deutsch und Englisch an der Oberland-Realschule Holzkirchen: Elisabeth Schick-Billy. Die 59-Jährige fördert das Dialektsprechen. © Thomas Plettenberg

Früher waren Dialekte verpönt, heute werden sie an Schulen gefördert. Die Holzkirchner Realschul-Lehrerin Elisabeth Schick-Billy (59) erklärt im Interview, was eine Muttersprache so wertvoll macht.

Holzkirchen – Weltweit zeugen Dialekte und Mundarten von kultureller Vielfalt. Anlässlich des Internationalen Tags der Muttersprache (20. Februar) haben wir mit Elisabeth Schick-Billy über die Bedeutung des Bairischen gesprochen. Die 59-Jährige unterrichtet Deutsch und Englisch an der Oberland-Realschule in Holzkirchen – und veranstaltet demnächst einen Poetry-Slam auf Bairisch.

Frau Schick-Billy, was ist in einer globalisierten Welt wichtiger: Die Muttersprache gut zu beherrschen oder eine Fremdsprache?

Elisabeth Schick-Billy: Natürlich sollte jeder Englisch können. Weil es unerlässlich für die weltweite Verständigung ist. Aber als Allererstes sollte man in der Muttersprache sicher sein. Sie steht im Vordergrund. Wenn in Familien Dialekt gesprochen wird, ist der Dialekt die Muttersprache.

Warum ist die Muttersprache so wichtig?

Elisabeth Schick-Billy: Weil das die ersten Laute sind, die ein Kind von Mutter oder Vater hört – sogar schon als Ungeborenes. Sprache ist ja nicht nur Sprache. Sprache bedeutet die Kultur, in der wir leben und aufwachsen. Wer sich in der Muttersprache wohl und sicher fühlt, weiß, wer er ist. Von diesem Selbstverständnis ausgehend, kann man fremde Sprachen dazulernen und andere Denkweisen wertschätzen. Wenn wir die Muttersprache lieben und alles, was dazugehört – die Musik, die Literatur, das Theater –, können wir auch andere Sprachen lieben und uns anderen Kulturen öffnen. Und letztendlich voneinander lernen.

In den 1980er- und 1990er-Jahren war es an weiterführenden Schulen verpönt, Bairisch zu sprechen. „Hochdeutsch, bitte!“ lautete die Aufforderung der Lehrer. Ist es sinnvoll, Schülern den Dialekt auszutreiben?

Elisabeth Schick-Billy: Nein, im Gegenteil. Das ist sogar äußerst schade und schädlich. Wir berauben die Kinder damit eines wichtigen Teils ihrer Identität. Leider wird das auch heute noch gemacht, da müssen wir Lehrer uns auch an die eigene Nase fassen. Obwohl es Programme vom Kultusministerium gibt, die den Dialekt in den Fokus nehmen. Eigentlich sollte man auf so eine Aufforderung antworten: „Ich spreche Hochdeutsch!“ Denn Bairisch ist Hochdeutsch.

Wie bitte?

Elisabeth Schick-Billy: Hochdeutsch war ursprünglich eine Sammelbezeichnung für die Dialekte des bergigen Mittel- und Süddeutschlands, einschließlich Altbayern. In Abgrenzung zum Niederdeutschen, den Dialekten Norddeutschlands. Erst als Martin Luther die Bibel übersetzt hat, änderte sich die Bedeutung des Begriffs Hochdeutsch: Gemeint war jetzt die Schriftsprache. Und weil nur die Gebildeten lesen und sich eine Bibel leisten konnten, wurde das Hochdeutsche in Abgrenzung zum einfachen Volk verwendet, zu den Dialektsprechern.

Sie haben in der Vergangenheit Poetry Slams auf Bairisch im Fools-Theater organisiert...

Elisabeth Schick-Billy: Ja, und auch heuer werde ich wieder einen organisieren. Voraussichtlich im Mai oder Juni. Die Schüler tragen dabei selbst geschriebene Texte vor. Sie reagieren meist sehr überrascht, dass ich sie explizit dazu auffordere, das auf Bairisch zu machen. Aber dann spüren sie: Ich habe was, was andere nicht mehr haben. Mit meiner Art zu sprechen, bin ich auf der Bühne. Das gibt ihnen ganz viel Selbstbewusstsein.

Es ist ja auch überraschend, von der Englisch-Lehrerin zum Bairischsprechen aufgefordert zu werden.

Elisabeth Schick-Billy: Englisch und Bairisch haben viele Ähnlichkeiten: Meine aus der Oberpfalz stammende Tante hat oft zu mir gesagt: „Bi staad!“, also „sei still!“ Und „sei“ heißt auf Englisch „be“. Das Wort „immer“ übersetzt man ins Englische mit „always“, die Bayern sagen „oiwei“. Das klingt doch sehr ähnlich (lacht). „Feuer“ heißt auf Bairisch „Feier“ und auf Englisch „Fire“. Wenn meine Schüler nicht wissen, was „Mäuse“ auf Englisch heißt, frage ich sie: „Wie heißen Mäuse denn auf Bairisch?“ Sie heißen „Meis“, und im Englischen „mice“. Es gibt noch weitere tolle Sachen, an denen zum Beispiel der Münchner Sprachwissenschaftler und Dialektologe Anthony Rowley forscht.

Warum hört man bei Ihnen keinen Dialekt raus?

Elisabeth Schick-Billy:Ich bin in Nürnberg geboren, meine Mutter stammt aus Coburg, mein Vater aus der Oberpfalz. Sie ließen sich dann in Mittelfranken nieder. Meine Mutter sagte immer, das Mittelfränkische sei ihr sehr fremd. Wahrscheinlich habe ich es mir deshalb nicht angeeignet. Ich finde das schade. Eine Ausnahme gibt es aber: Wenn mir irgendwas passiert, rufe ich „Allmächt!“ (lacht).