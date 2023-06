Alter Asphalt trägt neue Straße: Verbindung nach Sufferloh wird 2024 saniert

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Zur Holperpiste ist die schmale Verbindungsstraße geworden, die von der B 13 nach Sufferloh führt. Nun steht eine Sanierung an. © tp

Aus alt wird neu: Im Fräsrecycling-Verfahren will der Markt Holzkirchen nächstes Jahr die Verbindungsstraße von der B 13 nach Sufferloh sanieren und verbreitern.

Holzkirchen – Etwa einen Kilometer lang ist die Gemeindeverbindungsstraße, die von der B13 nach Sufferloh führt. Zahlreiche Holzkirchner nutzen sie, aber auch Landwirte und der Schulbus.

Doch die 3,60 Meter breite Straße mit drei Ausweichbuchten ist in die Jahre gekommen: Wie Bernhard Meier vom kommunalen Tiefbau in der jüngsten Gemeinderatssitzung darlegte, erweitert ein stark ausgefahrenes Bankett die schmale Fahrspur um 80 Zentimeter. Dieses Bankett sowie den Straßenbelag muss der Bauhof regelmäßig und aufwendig instand halten. Der Asphalt ist inzwischen sehr holprig und weist zahlreiche Schäden auf. Deshalb könne, so die Einschätzung der zuständigen Verwaltung, die Verkehrssicherheit auf der Gemeindeverbindungsstraße nicht weiter sichergestellt werden.

Eine kleinflächige Teilsanierung oder weitere Reparaturen erachten die Experten als unwirtschaftlich. Stattdessen schlagen sie eine Sanierung vor, der der Gemeinderat nun zugestimmt hat. Doch anders als im Verwaltungsvorschlag vorgesehen, soll die Fahrbahn dabei nicht auf vier Meter verbreitert werden, sondern auf 4,50 Meter. „Landwirtschaftliche Geräte haben eine Breite von etwa drei Metern“, sagte Hubert Müller (FWG). „Da sind vier Meter schon ein bisserl mager.“

Robert Wiechmann (Grüne), der im Hauptberuf bekanntermaßen Förster ist, pflichtete bei: „Forststraßen haben eine Breite von 4,50 bis fünf Meter. Ich denke deshalb, dass hier eine Breite von 4,50 Metern angemessen ist.“ Elisabeth Dasch (SPD) dagegen gab zu bedenken: „Je breiter die Straße ist, desto schneller fahren die Autos.“ Auch zahlreiche Radler und Fußgänger nutzten die Straße, da es sich bei diesem Bereich um ein Naherholungsgebiet handle.

Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) entgegnete: „Bei einer Breite von 4,50 Metern würde ich mich als Radler wohler fühlen, wenn mir ein Mähdrescher entgegenkommt.“ Ihm gefalle eine Breite von 4,50 Metern, damit der landwirtschaftliche Verkehr nicht in den Ausweichbuchten warten müsse, bis Radler vorbeigefahren seien.

Die Sanierung samt Verbreiterung auf 4,50 Meter ist für kommendes Jahr geplant. Die Kosten betragen voraussichtlich 450 000 Euro. So vergleichsweise kostengünstig kommt die Gemeinde auch aufgrund des Verfahrens weg, das der kommunale Tiefbau vorschlägt: ein sogenanntes Fräs-Recyclingverfahren.

Die Gemeinde Otterfing hat dieses Verfahren an der Verbindungsstraße zwischen Wettlkam und Bergham bereits durchgeführt. Auch Valley nutzte es an der Straße zwischen Fellach und Sollach. Bei dem Verfahren wird der vorhandene Straßenbelag mit der Fräse granuliert, dann durch die Zugabe von Bindemitteln verfestigt – und schließlich als Unterbau für die neue Straße genutzt. Das ist weniger aufwendig und damit auch günstiger als ein kompletter Bodenaustausch.

Wie berichtet, ist das Verfahren aus Umweltschutzgründen nicht unumstritten. Kritiker fürchten, dass Belastungen im alten Asphalt ins Grundwasser gelangen könnten, wenn sie in die neue Straße eingearbeitet würden. Die Diskussion im Otterfinger Gemeinderat im Jahr 2022 hatte ergeben, dass manche Fachstellen grundsätzliche Bedenken gegen das Verfahren haben.

Der Holzkirchner Gemeinderat äußerte keine Bedenken – wohl auch, weil vorherige Bodenuntersuchungen ausschließen sollen, dass hoch belastetes Material wie Teer im Boden verbleibt.

