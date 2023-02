Abheben auf Gaudi-Flughöhe: Holzkirchen wird zum Ballermann

Ein gutes Blatt: Vereine und Freundeskreise beteiligten sich mit kreativen Kostümen am kleinen „Ballerdamisch-Faschingsflug“ vom Bahnhof zum Marktplatz. © THOMAS PLETTENBERG

Vor der Fastenzeit schnell noch in den Urlaub? In Holzkirchen war dies am Faschingssonntag möglich: Der Ortskern verwandelte sich unter dem Motto „Ballerdamisch“ in die Feierhochburg Mallorca und bescherte allen Maschkera ein paar unbeschwerte Stunden.

Holzkirchen – Wie man es vom Ballermann kennt, wenn die Saison beginnt, startete der Holzkirchner Marktplatz-Fasching mit dem Einzug der Mallorca-Stars. Vorneweg im Flieger „Flugkapitän“ und Damischen-Chef Josef Sappl junior. Und war daneben nicht auch der „König von Mallorca“ Jürgen Drews zu sehen? Ein wahrhaft starbesetztes Gefolge. Etliche Vereine und Freundeskreise hatten sich gemeinsam in Schale geworfen und kleine Hingucker gebastelt. „Urlaub von den Krisen“ – so hatte es sich der Faschingsverein „De Damischen“ gewünscht.

Um 11.11 Uhr sollte der Flieger am Bahnhof Richtung Marktplatz abheben, legte aber fast einen Frühstart hin. Im einsetzenden Regenschauer hatten es die Feierfreudigen eilig, am Marktplatz einzuschweben. War egal, auch auf Mallorca regnet es mal und die Stimmung konnte kein Wässerchen trüben. Die Gruppierungen waren gewappnet mit diversen Getränkewagen, die nicht durch den Gang eines Ferienfliegers, sondern bester Laune über die Münchner Straße Richtung Ortskern geschoben und gezogen wurden.

Für die Kinder am Straßenrand hatten die Mallorca-Urlauber „Guadl“ dabei, die sie in hohem Bogen in die Zuschauerreihen warfen. Dort warteten Spiderman, Harry Potter und der ein oder andere verkleidete Polizist freudig darauf, den süßen Regen aufzusammeln. Echte Polizisten wachten am Straßenrand über das Geschehen. „Keine Vorfälle“, meldete Robert Hirschel, stellvertretender Dienststellenleiter der Inspektion Holzkirchen, am frühen Nachmittag.

Nach gut 20 Minuten „Flugzeit“ war das Ziel erreicht, am Marktplatz wartete schon ein buntes Empfangskomitee. Dort spielte „Host Mi“ auf, die Tanzfläche vor der Bühne füllte sich trotz des ungemütlichen Wetters überraschend schnell. Bratwürste und wärmende Getränke standen bereit, die Holzkirchner schwangen ausgelassen ihre Beine. Schon am frühen Nachmittag schätzte die Polizei die Zahl der Maschkera auf rund 400 Personen.

Mit dabei beim Spektakel waren der Kindergarten St. Josef aus Holzkirchen und der Großhartpenninger Kindergarten. Elisabeth Pfab vom Elternbeirat erzählt: „Wir waren schon öfter dabei, bestimmt 50 Leute gehen heuer mit.“ Bunte Urlaubsgewänder hatten sie angezogen, selbst ein Wikinger hatte sich zum Holzkirchner Ballermann aufgemacht.

Den Weg dorthin hatten auch die „Neun Hoibe-Aktivisten“ gefunden – eine Gruppe, die in einem angedeuteten Zug mitlief („Dieser Zug hat keine Bremse“). Der Name sei spontan entstanden, sagten sie, doch ihre Forderung könnte den Ballermann-Tourismus revolutionieren: Anstatt eines Neun-Euro-Tickets führen nach ihrer Überzeugung eher neun halbe Bier zum Ziel. In jedem Fall zeigte sich: Der Holzkirchner Ballermann erfreute sich vieler Touristen, bester Laune und hundertprozentig wetterfest.

