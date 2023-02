Holzkirchen: Batusa hat Temperaturen aufgedreht

Von: Andreas Höger

Die Temperatur im Holzkirchner Hallenbad Batusa ist bereits wieder angehoben worden (Archivbild). © Stefan Schweihofer

Während andere Schwimmbäder die Wassertemperaturen erst wieder erhöhen, hat das Batusa in Holzkirchen längst aufgedreht – dank Geothermie. Trotzdem fällt etwas dauerhaft weg.

Holzkirchen – Während andere Schwimmbäder in Bayern erst jetzt beginnen, die Wassertemperaturen wieder zu erhöhen, hat das Holzkirchner Batusa seine kleine „Eiszeit“ schon im Oktober beendet. Als im Herbst 2022 nach der Ausbau-Saison die Fernwärme-Verbindung zur Geothermie-Zentrale in der Alten Au hergestellt war, stellten die Gemeindewerke das Batusa auf die Erdwärme um (wir berichteten). Da seitdem zum Heizen der Becken kein teures Gas mehr verbrannt werden musste, erhöhte das Holzkirchner Schwimmbad die Wassertemperaturen wieder auf das gewohnte Niveau. Im Sommer hatte das Batusa 2022 die Temperatur um 2,5 Grad gesenkt, um teures Gas zu sparen.

Schon den ganzen Winter über ist das Sportbecken nun wieder 29 Grad warm, die Außenbecken werden auf 34 Grad geheizt. Warmbadetage gibt es im Batusa schon seit Ausbruch der Corona-Pandemie nicht mehr. Zuvor war jeweils samstags und dienstags das Sportbecken auf wohlige 31 Grad gewärmt. Während einige Gäste immer noch danach fragen, wissen besonders sportliche Bahnenschwimmer die kühleren 29 Grad zu schätzen. „Eine Wiedereinführung der Warmbadetage ist derzeit nicht geplant“, sagt Madeleine Herfellner, Fachangestellte für Bäderbetriebe im Batusa-Team.

Schließtage wegen Wettkämpfen

Geschlossen bleibt das Holzkirchner Schwimmbad an drei Wettkampf-Tagen im März 2023. Am Samstag, 11. März, findet im Batusa die Bezirksmeisterschaft der Wasserwacht Miesbach statt (bis 14 Uhr), am Sonntag, 19. März, die Bezirksmeisterschaft der DLRG sowie am Samstag, 25. März, die Kreis-Kurzbahnmeisterschaft.