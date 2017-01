Sauna bleibt vorerst heißer Wunschtraum

von Marlene Kadach schließen

Eine Sauna im Batusa - die Gemeinde verfolgt diese Pläne weiter. Allerdings genießt das Geothermieprojekt Priorität bei den Gemeindewerken.

Holzkirchen– Das Batusa in Holzkirchen macht seinem Namen bislang nur teilweise Ehre. Baden und Turnen ist seit vielen Jahren möglich. Das Hallenbad verfügt über ein 25-Meter-Becken mit Sprungbrett und Babybecken. Außerdem gibt es eine 50-Meter-Rutsche sowie ein Außenbecken mit 33 Grad warmem Wasser. Im Sommer lockt die Liegewiese mit altem Baumbestand Besucher an. In der Dreifachturnhalle nebenan können sich Sportler austoben. Nur die Sauna, für die das Wortende „sa“ steht, fehlt noch. Gerade jetzt im Winter.

Seit Langem ist der Bau einer Sauna im Gespräch – doch bislang blieb er nur ein heißer Wunschtraum. Vor Jahren war laut Bürgermeister Olaf von Löwis mal eine größere Saunalandschaft angedacht. „Wegen der hohen Kosten hat man die Pläne auf die Seite gelegt.“ Man werde das Thema aber weiterverfolgen. Die Gemeindewerke, die das Batusa betreuen, hätten sich andere Beispiele angeschaut. „Je attraktiver die Sauna ist, desto höher wären die Kosten.“ Andererseits könnte nur eine attraktivere Anlage mit der Konkurrenz in der Region mithalten – viele Holzkirchner fahren laut Löwis zum Schwitzen an den Tegernsee. Mehr Kunden würden mehr Geld in die Kasse spülen, womit man das jährliche Defizit ausgleichen könnte. Denn wie viele andere öffentliche Einrichtungen ist das Batusa ein Zuschussbetrieb für die Gemeinde. Allerdings genieße der Sauna-Bau momentan nicht die höchste Priorität. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in nächster Zeit realisierbar ist.“ Das Hauptaugenmerk liege auf der Geothermie. Die Gemeindewerke beziehungsweise deren Tochter, die Geothermie Holzkirchen GmbH, rechnen damit, bei der zweiten Bohrung im Februar fündig zu werden. Und auch wenn der Wunsch nach einer Sauna in der Bevölkerung kursiere – mehr Leute würden ihn nach einem Freibad fragen, so Löwis. Platz für eine Sauna wäre auf dem Batusa-Gelände vorhanden. Alte Planungen sahen sie mal im Keller vor. Auch anstelle „der eher schattigen Liegewiese“ könnte man eines Tages ins Schwitzen kommen. „Es gäbe schon Möglichkeiten.“