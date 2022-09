Wegen Bauarbeiten: SEV bei BRB zwischen Holzkirchen und Rosenheim

Auf der Meridian-Strecke zwischen Holzkirchen und Westerham - hier der Bahnhof Kreuzstraße (Archivbild) - kommt es am Samstag und Sonntag ganztags zu Ersatzverkehr.

Am letzten Rosenheimer Herbstfest-Wochenende

Wer am Wochenende mit der BRB zwischen Holzkirchen und Rosenheim unterwegs ist, muss sich auf Fahrplanabweichungen einstellen: Wegen Bauarbeiten kommt es zu Schienenersatzverkehr.

Holzkirchen - Wer am Wochenende mit der Bayerischen Regiobahn (BRB) aus oder in Richtung Rosenheim unterwegs ist – zum Beispiel, um das letzte Wochenende des Herbstfestes dort zu besuchen – muss sich auf Fahrplanabweichungen einstellen: Wegen Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September 2022, auf der Strecke Holzkirchen – Rosenheim zu Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Ganztags Busse im Einsatz zwischen Holzkirchen und Westerham

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Holzkirchen und Westerham in beiden Richtungen, und zwar ganztags. Auch der Herbstfest-Sonderzug in beiden Nächten um 0.39 Uhr ab Rosenheim fährt bis Westerham, dann geht es mit Bussen weiter bis Holzkirchen. Alle Infos sind auf der Homepage der BRB zu finden. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren an allen Tagen ohne Abweichung nach Regelfahrplan, teilt die BRB mit.

