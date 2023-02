FWG will beim kommunalen Wohnungsbau anschieben und hat dafür eine Idee

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Machen Dampf: (v.l.) Torsten Hensel, Maria Klinke und Hubert Müller von der FWG an der Baumgartenstraße, wo 120 Wohnungen gebaut werden sollen. Sie hoffen, dass hier bald etwas vorwärtsgeht. © Thomas Plettenberg

Die Gemeinde müsse mehr Gas geben bei der Schaffung von Wohnraum, fordert FWG-Sprecher Torsten Hensel. Er schlägt die Gründung eines kommunalen Wohnungsunternehmens vor.

Holzkirchen – Ein schönerer Marktplatz für Holzkirchen? Nach Ansicht der FWG-Fraktion hat die Gemeinde drängendere Probleme als die Neugestaltung des Bereichs ums Rathaus. Zumindest kritisierte Fraktionssprecher Torsten Hensel im Orts- und Verkehrsplanungsausschuss (OVA) diesen Fokus – und forderte, stattdessen den Wohnungsbau stärker ins Visier zu nehmen.

Herr Hensel, Sie sagten, der OVA solle sich weniger um die Marktplatzgestaltung kümmern, sondern mehr um den Wohnungsbau. Passiert hier aus Ihrer Sicht zu wenig?

Torsten Hensel: Die Tinte unter den Dezember-Beschlüssen zum Marktplatz war noch nicht trocken, da lag mit der Einbahnstraßenregelung schon unaufgefordert ein neuer Vorschlag vor. Diese proaktive und effiziente Arbeit der Verwaltung würdigen wir. Gleichwohl wünschen wir uns diese Vorgehensweise noch mehr bei der Renovierung und hoffentlich Vergrößerung des gemeindlichen Wohnungsbestandes.

Wo und wie könnte denn bezahlbarer Wohnraum entstehen?

Torsten Hensel: Der aktuelle Gemeinderat hat die Weichen für den Erwerb von knapp 30 Wohnungen mit insgesamt 1500 Quadratmetern gestellt. Die Gelegenheit dazu bot sich bei den Winklbauer Höfen und Hoki-Living dank der neuen Stellplatzverordnung. Wenn man bedenkt, dass Holzkirchen bis 2018 „nur“ 157 eigene Wohnungen besaß, ist das ein enormer Zuwachs. Wir fordern deshalb eine Prüfung, ob die Immobilien des Marktes effizienter bewirtschaftet werden könnten. Zum Beispiel durch die Gründung eines kommunalen Wohnungsunternehmens.

Welchen Vorteil hätte das?

Torsten Hensel: Das könnte steuerliche und organisatorische Vorteile haben. Wir wollen den Immobilienbestand ja weiter ausbauen.

Beim Projekt „Wohnen zwischen Tölzer Straße und Baumgartenstraße“ geht nichts vorwärts, dabei ist der städtebauliche Wettbewerb schon seit 2019 abgeschlossen. Woran liegt das?

Torsten Hensel: Da haben Sie auf den ersten Blick recht. In allen Lebensbereichen machen wir in Deutschland leider die Erfahrungen, dass Projekte sehr langwierig sind. Zusätzlich können Grundstücksangelegenheiten nicht gleich öffentlich beraten werden. Aber alle Beteiligten haben – zumindest seit dem ich dabei bin – mit enormem Engagement an dem Projekt gearbeitet. Die Hoffnung ist, dass wir in Kürze auch die Öffentlichkeit informieren und die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit vorstellen können.

Es war mal von einem Baubeginn 2021 die Rede. Hakt’s an der Abstimmung mit den Grundeigentümern?

Torsten Hensel: Bei diesen Grundstücken sprechen viele Beteiligte mit. Die Gespräche sind noch zu keinem vorstellbaren Ergebnis gekommen.

Das alte Schulhaus in Hartpenning dient als Lager. Für den Lidl-Neubau hat das Rathaus ein zweites Geschoss für Büros und ein Fitnessstudio vorgeschlagen. Was braucht Holzkirchen dringender: Lagerflächen und Fitnessstudios oder Wohnungen?

Torsten Hensel: Wir fordern schon lange, den Leerstand des alten Schulhauses in Hartpenning zu beenden. Besonders Hubert Müller hat sich dafür starkgemacht. Aus diesem Grund wünschen wir uns eine zeitnahe Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung zur Neubelebung des Schulhauses. Auch wenn ungewiss ist, ob auf dem Gelände tatsächlich Wohnungen entstehen: ein Leerstand ist die schlechteste aller „Nutzungsarten“. Lidl liegt im Gewerbegebiet. Da ist die Situation eine andere.

Für Hoki-Living hat der Gemeinderat Gewerbegebiet in „urbanes Gebiet“ umgewidmet...

Torsten Hensel: Solche Mischformen machen nur an bestimmten Stellen Sinn. Hoki-Living liegt am Rand eines Gewerbegebiets. Doch selbst, wenn man es möchte: Es ist nicht leicht und sinnvoll, überall Wohnungen zu planen. Man muss auch den Bebauungsplan berücksichtigen. Wichtig ist auf alle Fälle, einstöckige Bauten zu verhindern. Das gebietet allein das Flächenspargebot.

Zieht neuer Wohnraum noch mehr Menschen an, die dann Krippenplätze brauchen, die es jetzt schon nicht gibt?

Torsten Hensel: Der Bund erfindet ständig neue Anspruchsgrundlagen zu Lasten der Kommunen. Ab August 2026 kommt der Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler. Dann brauchen wir auch ohne Zuzug mehr Betreuungsangebote, mehr eigenes Personal – und damit bezahlbaren Wohnraum. Ich sehe aus eigener Erfahrung die Notwendigkeit der Betreuungsangebote. Die Lebenshaltungskosten in unserer Gegend sind oft nur mit zwei Einkommen einigermaßen bezahlbar.

Das Projekt „GeMaitzam wohnen“ scheiterte an der Finanzierung. Ist Wohnungsbau in diesen Zeiten überhaupt noch ein realistisches Thema?

Torsten Hensel: Ja. Bauen war noch nie leicht. In unserer Gegend ist es heute jedoch besonders schwer. Der Marktgemeinderat hat GeMaitzam wohnen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt. Es gibt gerade ernsthafte Bemühungen, dem Projekt doch noch zum gewünschten Erfolg zu verhelfen. Holzkirchen braucht ein solches Mehrgenerationenprojekt mit atmenden Wohnungen, damit jede Generation entsprechend den sich verändernden Lebenssituationen den passenden Wohnraum zur Verfügung hat.

