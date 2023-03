Befreiungsschlag für Holzkirchner Bauhof: Neubau bei Marschall hat begonnen

Von: Andreas Höger

Hier entsteht ihr neuer Arbeitsplatz: Die Belegschaft des Holzkirchner Bauhofs verfolgte am Mittwoch (22. März) gut gelaunt den offiziellen Baubeginn für das künftige Bauhof-Gelände bei Marschall. © THOMAS PLETTENBERG

Eingezwängt in alten Gebäuden, verteilt auf mehrere Standorte: Der Bauhof der Marktgemeinde wartet seit 2007 auf den großen Befreiungsschlag. Jetzt endlich erfüllt sich die Hoffnung: Für 27,2 Millionen Euro entsteht bei Marschall ein großzügiges Bauhofgelände. Das Kernstück, die Lagerhalle, ist 100 Meter lang.

Holzkirchen – 16 Jahre verbrauchen viel Geduld. Anno 2007 war Holzkirchens Bauhofleiter Peter Heiß beim damaligen Bürgermeister Josef Höß vorstellig geworden und hatte auf die Notwendigkeit eines größeren Betriebsstandorts hingewiesen. Bald darauf erwarb das Rathaus geeignete Flächen an der östlichen Gemeindegrenze entlang der B 318. Eine Kalthalle war geplant, war dann aber zu teuer; aufgestellt wurden nur zwei markante Salzsilos.

Erst 2020 nahmen die Planungen wieder Fahrt auf. „Und selbst dann glaubten manche nicht, dass hier wirklich mal ein Bauhof gebaut wird“, berichtete Bürgermeister Christoph Schmid am Mittwoch (22. März) bei der kleinen Feier des „ersten Spatenstichs“, zu dem auch ein Großteil der 35 Bauhof-Mitarbeiter zusammengekommen war. Die über die Jahre gewachsene Skepsis bei Heiß und seiner Truppe wich gestern aber endgültig der Vorfreude. Ende 2024 oder Anfang 2025 soll der ausgesiedelte Bauhof zwischen Amalie-Hohenester-Weg und B 318 in Betrieb gehen.

Geprägt wird das künftige Ensemble von einer mächtigen Halle entlang des Amalie-Hohenester-Wegs. Der Riegel ist 100 Meter lang, 45 Meter breit und sechs bis 13 Meter hoch; das Pultdach steigt nach Osten auf. „Die vorderen zwei Drittel sind beheizt“, sagt Heiß, „da ist Platz für Schreinerei und Kfz-Werkstatt.“ Über eine Brücke erreicht man das kleinere, im rechten Winkel zur Halle platzierte Verwaltungsgebäude im Süden. Dort sind Büros untergebracht sowie im Obergeschoss zwei Wohnungen, aber auch Duschen und Sozialräume, auf die der Bauhof bisher verzichten musste.

„Es wird Zeit, dass diese Zustände ein Ende finden“, betont Schmid. Und endlich könne sich der Bauhof an einem Zentralstrandort organisieren, statt wie bisher Material und Gerätschaften zwischen dem Hauptbetriebssitz in der Badgasse sowie den „Außenstellen“ in Föching, am Ladehof und in der Thanner Straße am Wertstoffhof hin und her zu jonglieren. „Wir müssen keine Energie mehr auf der Straße lassen“, sagte Schmid, „ich verspreche mir davon eine Effektivitätssteigerung.“

Wie Architekt Nicolas Neumann (Studio Corso) erklärte, wird das Gelände etwas eingetieft und von einem Wall umgeben, um trotz aller Funktionalität als „Entree der Marktgemeinde“ neben der viel befahrenen B 318 nicht zu wuchtig zu wirken. Erst jüngst entschloss sich die Gemeinde, für etwa 100 000 Euro eine 40 Kubik-Zisterne in den Untergrund zu legen, um dort Brauchwasser für den Bauhof-Bedarf zu sammeln.

Da die Gebäude nach KfW-Standard 55 gebaut werden (Primärenergiebedarf von nur 55 Prozent), konnte sich das Rathaus eine Förderung von 2,8 Millionen Euro sichern. Voraussetzung dafür ist, dass Fernwärmerohre von der Geothermie in der Alten Au durch das Gewerbegebiet-Ost und unter den Bahngleisen hindurch zum Gelände verlegt werden – rechtzeitig zum Betriebsbeginn des neuen Bauhofs.

Bei den Gesamtkosten (27,2 Millionen Euro) ist laut Schmid ein Risiko-Puffer eingepreist. Böse Überraschungen bei den Ausschreibungen befürchtet er nicht mehr. Die Marktlage bei Baumaterial und Handwerker-Verfügbarkeit habe sich – nach den Verwerfungen des Kriegsausbruchs in der Ukraine Anfang 2022 – wieder beruhigt: „Die Firmen haben wieder Platz in ihren Auftragsbüchern.“

