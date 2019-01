Bauhof: Der lange Kampf gegen die weißen Berge

Seit drei Wochen wird Schnee ausgelagert

von Andreas Höger schließen

So viel Schnee in so kurzer Zeit – für Holzkirchens Bauhofleiter Peter Heiß und seine Räumtruppe war und ist der Januar 2019 eine Herausforderung, die in dem Ausmaß noch nie zu bewältigen war. „Seit drei Wochen arbeiten wir am Anschlag“, erklärte er.