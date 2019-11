Baumgartenstraße: Schnelle Lösung nicht in Sicht

Holzkirchen sucht nach einer Lösung der Verkehrsprobleme an der Baumgarten-/Burgstallerstraße. Eine schnelle Entlastung der Anwohner scheint allerdings ausgeschlossen.

Holzkirchen – Die Zuschauerstühle des Sitzungssaals waren nahezu allesamt besetzt, auch auf der Empore saßen viele Holzkirchner. Fast ausnahmslos waren sie gekommen, um sich anzuhören, was Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU) im Marktgemeinderat zu der Verkehrslast an der Baumgarten-/Burgstallerstraße zu sagen hatte.

Ende Oktober habe das seit Längerem bekannte Problem seine Spitze erreicht, berichtete der Rathauschef. Die Kombination aus Simon-Judi-Markt in Holzkirchen – für den die innere Münchner Straße gesperrt wurde –, einer Reitveranstaltung in Thann sowie der Leonhardifahrt in Warngau hätte für Chaos in den Wohngebieten gesorgt. „Mit teils ausuferndem und nicht nachvollziehbarem Verhalten der Autofahrer“, wie Löwis betont.

Eine schnelle Lösung scheint allerdings unmöglich. Die Idee der Anwohner, die Baumgarten-/Burgstallerstraße in eine Anliegerstraße zu widmen – was auch das Verkehrsplanungsbüro Kaulen im integrierten Mobilitätskonzept vorschlägt – sei intensiv mit Ordnungsamt und Polizei diskutiert worden. Mit ernüchterndem Ergebnis. „Sie halten das für nicht sinnvoll“, erklärte Löwis. Schließlich sei die Baumgartenstraße Zufahrt zur Mittelschule, zum Batusa und der Tiefgarage. „Eine Kontrolle der Berechtigung ist nicht möglich“, zitierte der Rathauschef aus der Stellungnahme des Ordnungsamtes.

Baumgartenstraße: Zweifel an neuem Gutachten

Die Straßen in eine Einbahnstraße zu verwandeln habe die Verwaltung ebenfalls als nicht ideal empfunden. „Das trifft auch die Bürger, die dort wohnen“, sagte Löwis. Die müssten dann einen Umweg über die Münchner Straße in Kauf nehmen, was wiederum den Verkehr auf der Ortsdurchfahrt zum Erliegen bringen könnte. Deshalb soll, wie Löwis ankündigte, ein detailliertes Verkehrsgutachten nun klären, welche Maßnahmen die Anwohner entlasten können – zusätzlich zu dem bereits geplanten Gutachten für das Bauvorhaben in Richtung Tölzer Straße.

Birgit Eibl (FWG) wollte wissen, welchen Sinn ein neues Gutachten habe, wenn es doch schon eines gebe. Das Mobilitätskonzept sei nur ein Rahmenkonzept, jetzt gehe es darum, sich die Situation im Wohngebiet en détail anzusehen. „Das Gutachten liefert Argumente dafür oder andere intelligente Lösungen“, sagte Löwis mit Blick auf eine Anliegerstraße. Hubert Müller (FWG) glaubte dagegen nicht, dass das Planungsbüro Kauler in einem neuen Gutachten die bestehende Meinung ändern werde.

Baumgartenstraße: Anliegerstraße als Test?

Gegen ein erneutes Gutachten sprach sich auch Karl Bär (Grüne) aus. Warum teste die Gemeinde nicht einfach, ob eine Anliegerstraße Besserung bringt? Schließlich sei es Sinn der Sache, Autos aus den Wohngebieten rauszuhalten. „Schilder kann man wieder abbauen“, sagte er.

Simon Ammer (SPD) schlug in eine ähnliche Kerbe. Da das Thema nur als Information gedacht war, will er in der nächsten Gemeinderatssitzung noch einmal mit Fachwissen über eine Testphase diskutieren. Außerdem sollte das geplante Gutachten um die angrenzende Holzstraße erweitert werden.

„Wir haben alles durchgerechnet und kommen zu keinem Ergebnis“, sagte Löwis ernüchternd. Deshalb will er das Gutachten sehr, sehr schnell in Auftrag geben.