Bayerische Regiobahn: 19 von 31 Zügen fahren mit Absorberringen

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Die Lint-Züge der Bayerischen Regiobahn werden sukzessive mit Absorberringen ausgerüstet. Fast zwei Drittel der Fahrzeuge haben den Umbau hinter sich. © Thomas Plettenberg

Rund eineinhalb Jahre nach der ersten Testfahrt mit Absorberringen sind 19 von 31 BRB-Zügen mit der neuen Technik ausgestattet. Sie soll das Quietschen der Züge vermindern.

Landkreis - Das Quietschen der neuen Lint-Züge der Bayerischen Regiobahn (BRB) sorgt seit ihrer Inbetriebnahme für Unmut bei Anwohnern entlang der Gleise. Die versprochene Nachrüstung der Züge mit sogenannten Absorberringen ist nun, eineinhalb Jahre nach der ersten Testfahrt, bei 19 von 31 Fahrzeugen abgeschlossen. Das berichtet eine Sprecherin der BRB auf Nachfrage unserer Zeitung und erklärt: „Unser Betriebswerk in Lenggries arbeitet mit Hochdruck an der Umsetzung, die neben den üblichen Wartungen und Fristen erfolgen muss.“

Absorberringe sollen Schwingungen unterdrücken

Die Absorberringe sollen, wie berichtet, Schwingungen in den Gleisen unterdrücken und so die Nachtruhe der Anwohner verbessern. Während die BRB den Einbau der Technik noch vor zwei Jahren wegen der Kosten „in Millionenhöhe“ abgelehnt hatte, entschied sie sich nach der Finanzierungszusage der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) und dem Verkehrsministerium doch für den Umbau.

Freistaat Bayern zahlt 90 Prozent der Kosten

Insgesamt übernimmt der Freistaat 90 Prozent der Kosten. Die verbliebenen zehn Prozent der Kosten für die Nachrüstung der insgesamt 480 Räder zahlt die BRB. nap

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.